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Galatasaray Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, 25. haftada oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmıılılarda Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giymeyen futbolcular, altyapı takımlarının karmasıyla çft kale maç yaparken, yeni transferler Semih, Pulgar ve Gomis çift kalenin tamamında forma giydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 16:06
Galatasaray Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda çalıştı. Sarı-kırmızılı diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından Galatasaray'ın altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı.

Yeni transferler Semih, Pulgar ve Gomis çift kalenin tamamında forma giydi.

Sarı-kırmızılıların yarını izinli geçireceği belirtildi.

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