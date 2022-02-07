GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi!

SERKAN KORKMAZ - ÇOK DEĞERLİ
Beklenenden farklı bir 11 sahaya süren Torrent yenilerden sadece kaleciye güvenmişti. En uçta Halil'in yerine Babel'i tercih etmesi bence de anlaşılabilir bir karardı. Hollandalı, rakip kaleye sırtı dönük olarak hemen hemen her pozisyonda ya topu aldı ya faul kazandı.
Topla en çok oynayan isimlerden biri sarı-kırmızıların yeni kalecisi Pena'ydı. 23. dakikaya kadar tek tehlike İspanyol kalecinin koruduğu kalenin üst direğine çarpan şuttu. Dakika 23'te Cicaldau çizgiye hareketlenirken bomboş ceza sahasına giren Kerem'i gördü ama topu vermedi ve Galatasaray bir golden oldu. Milli maç yorgunu Pulgar yedek kulübesindeyken belki de son kez izlediğimiz Taylan-Berkan ikilisi yine kötüydü.
Kale önündeki bir topu uzaklaştırmak için debelenen Galatasaraylı oyuncular Novais-Wilson ikilisinin Avrupai golüne boyun eğdi. Kerem takımı düşüşteyken bile kişisel gelişimini sürdürüyor ve repertuarını geliştiriyor. Yıldız oyuncu birkaç dakika içinde, şansın da yardımıyla, kariyerinde sol ayağıyla attığı ilk Süper Lig golüyle skoru beraberliğe getirdi.