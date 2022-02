GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Takıma bu konuda liderlik yapacak saha dışından içine hazırlayacak şu eldeki kadroda tek gelen Gomis gibi. Yani Gomis'in saha içinde değil dışında da çok fazla mesai vermesi gerekecek. Çünkü Torrent'in bu liderliği yapacak bir teknik adam duruşu olmadığı gibi takımı da disipline edecek, daha coşkulu oynatacak motivasyon becerisi olan bir hoca gibi de görünmüyor. Torrent hala G.Saray'ı tanımaya çalışıyor. 3-4 haftalık süre de olsa takımını tanıması gerekir. İşin tuhafı Terim bıraktıktan sonra daha da fazla geriye giden performansların olduğu görülüyor. Eğer Terim gibi G.Saray tarihine önemli başarılar kazandırmış bir hocayı yolluyorsanız gelecek hoca mutlaka kısa vadede de olsa başarılı olmalıdır. Olamazsa işler her geçen gün sıkıntıya girerse böyle güçlü bir teknik direktörü yolladıktan sonra her zaman bir kıyaslama olur.