GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a sert eleştiri!

BÜLENT TİMURLENK - OSASUNA DEĞİL GALATASARAY!
Önceki gün Galatasaray'a 27, Fenerbahçe'ye 17 puan fark atmış Trabzonspor, yeni transferi Visca ile öne geçtiğinde iki kulübün de başkanı Divan'da üyelere neden başarısız olduklarını değil, nasıl iyi Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olduklarını anlatıyorlardı. Sorun iyi taraftar olmak değildi ki...
İyi yönetemiyor ve bunu kabul etmiyorlardı. Fenerbahçe kaybetti, dün de Galatasaray'ın kazanması zordu. 10 kişi kalmış rakibi karşısında bir puana şükretti.
Fenerbahçe'nin sol beki yok, Galatasaray'ın da sağ beki, iki takımın da golcüsü… Alanya'ya karşı Ömer'in sağ bek başlayıp 10. dakikada sol beke, sol bek Aanholt'un da sağa geçmesi aslında maçın özeti...