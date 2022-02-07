GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a sert eleştiri!

Orta sahası olmayan bir takım transfer yapmayıp, kötü oynayan adamlarla iyi oynamayı hayal ediyor, santrforu-kalecisi yokken en azından Gomis transferini 3 hafta önce bitiremiyorsa, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybeder; dün de 27 dakika 10 kişi oynayan rakibine ikinci yarıda ancak cılız bir şut atar…

Averajla şampiyonluğu kaybetmiş takımı toptan gençleştirmek adına Terim'in 3 yıllık projesi yanlıştır. İkinci kaleciyi kiralık göndermek, 'Size kupalar vadetmedik geldiğimizde' deyip projenin mimarı hocayla yolları ayırıp, kartvizitini ancak "Guardiola'nın yardımcısı" diye okuyabildiğiniz bir teknik adama takımı emanet etmek daha büyük yanlıştır.