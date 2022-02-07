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GALATASARAY HABERİ: Cimbom'u Kerem Aktürkoğlu kurtardı! Takımın en skoreri... (GS spor haberi)

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Cimbom, geriye düştüğü Alanyaspor deplasmanında 1 puanı Kerem Aktürkoğlu ile kurtardı. 23 yaşındaki futbolcu, 6 gole ulaşıp bu sezon ligde takımın en skoreri oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'u Kerem Aktürkoğlu kurtardı! Takımın en skoreri... (GS spor haberi)

Galatasaray, Alanya'da 1 puanı Kerem ile kurtardı. Eduardo'nun golüne 2 dakika sonra karşılık veren Kerem Aktürkoğlu'nun performansı işlerin oldukça kötü gittiği sarı-kırmızılı takım adına tek olumlu gelişme oldu.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'u Kerem Aktürkoğlu kurtardı! Takımın en skoreri... (GS spor haberi)

90. dakikada yerini Arda'ya bırakan 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da neredeyse ayakta kalan tek isimdi. Tüm ataklara destek verirken defansına da yardım etti. Güzel oyununu bir de golle süsleyerek bu sezonki 6'ncı golüne ulaştı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'u Kerem Aktürkoğlu kurtardı! Takımın en skoreri... (GS spor haberi)

KÖTÜ BİR NOKTADAYIZ

Yayıncı kuruluşa konuşan Kerem'in üzgün olduğu gözlendi. Genç yıldız şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüz. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. O kadar kötü bir noktadayız ki... Hepimiz bunun farkındayız. Herkeste bir özgüven eksikliği, moral bozukluğu var. Sahada istediklerimizi yapamıyoruz. Çok çalışıyoruz ama sahaya yansıtamıyoruz. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ne zaman galibiyetler serisine başlayacağımızı bilmiyorum. Ancak, çalıştıkça belki bu şeyi düzelteceğiz.

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