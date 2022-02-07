GALATASARAY HABERİ: Cimbom'u Kerem Aktürkoğlu kurtardı! Takımın en skoreri... (GS spor haberi)

90. dakikada yerini Arda'ya bırakan 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray 'da neredeyse ayakta kalan tek isimdi. Tüm ataklara destek verirken defansına da yardım etti. Güzel oyununu bir de golle süsleyerek bu sezonki 6'ncı golüne ulaştı.

KÖTÜ BİR NOKTADAYIZ



Yayıncı kuruluşa konuşan Kerem'in üzgün olduğu gözlendi. Genç yıldız şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüz. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. O kadar kötü bir noktadayız ki... Hepimiz bunun farkındayız. Herkeste bir özgüven eksikliği, moral bozukluğu var. Sahada istediklerimizi yapamıyoruz. Çok çalışıyoruz ama sahaya yansıtamıyoruz. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ne zaman galibiyetler serisine başlayacağımızı bilmiyorum. Ancak, çalıştıkça belki bu şeyi düzelteceğiz.