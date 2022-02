GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Galatasaray 1 puana seviniyor!" (GS spor haberi)

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sabah yazarı Ahmet Çakar, karşılaşmayı değerlendirirken sarı kırmızılıları sert bir dille eleştiren bir yazı kaleme aldı.

İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları:

Galatasaray içler acısı futbol oynuyor. Bırakın kötü futbolu, mücadele, kuvvet, hiçbir şey yok. Son 20 dakika Alanyaspor 10 kişi kalmışken bile asla maça hakim olamadılar. Tek şansları ilk yarıda yedikleri golden hemen sonra Kerem ile buldukları beraberlik golüydü. Kerem'in vuruşunda kontrpiyede kalan kaleci olmasa yani Galatasaray beraberlik golünü bulmasa dün çok kötü şeyler olabilirdi. Üstelik Alanyaspor ahım şahım top oynamadı. Mesela Efecan, etki sıfır. Eski halinden eser yok. Sonuçta Galatasaray aldığı 1 puana pek tabii ki seviniyor. Gerisini siz düşünün. Hakem Mete Kalkavan tam bir beyefendi. Oyuncuların ona büyük saygısı var. Çok iyi de maç yönetti. Alanyasporlu Juanfran'a gösterdiği kırmızı kartta kesinlikle haklı. Her ne kadar kafasına basmasa da enseyi tıraş ediyor. Espri değil gerçekten! Karar yüzde yüz doğru.



HAKEM BİTİGEN PENALTIYI ATLADI



Beşiktaş sezonun en kötü maçlarından birini oynadı. Son 10 dakikaya kadar neredeyse pozisyonları yok. Buna karşılık Antalyaspor'un ikinci yarıda mutlak kaçırdığı, daha doğrusu karşı karşıya kaleci Ersin'in kurtardığı bir pozisyon var. Önder hoca gereksiz ve manasız şekilde böyle bir maçta sistem değişikliğine gitti. 3'lü savunma, bu sene belki de ilk defa. Böyle bir maçta olmaz. Nitekim ikinci yarı hatasından döndü. Son 10 dakikaya kadar sahada olmayan Beşiktaş, can havliyle saldırdı, golü de bulabilirdi ama olmadı. Hakemi beğenmedim. Oyuncu psikolojisinden hiç anlamıyor ve bence ilk yarıda Vida'nın vurduğu kafa Antalyasporlu oyuncunun yüksekteki koluna çarpıyor. Penaltı olmalıydı. Ama ne VAR hakemi ne de Bitigen göremedi. Ama son dakikalardaki pozisyon ilk yarıdakine kısmen benzese de penaltı değil. Pjanic'in sarı kartı var, son saniyeler niye tahrik edip de atmak zorunda kalıyorsun. İşte bunlar hakemliğin ince sanatları.