Sondönemde eleştirilerin odağında yer alan Arda Turan, Alanya maçının ardından "Yazdıklarım anlaşılmayacaktır... Ama ben yine de yazıyım" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medyadaki tepkilere yanıt veren futbolcu, "Benim kontratımda Galatasaray kazanmadığı zaman kazanılacak para maç başı ücreti yok. Kamp hakkında bir sürü dedikodular algılar yalanlar! Ben ve arkadaşlarımı durama yeterince üzülüyoruz" dedi. Maddi beklenti olmadan mücadele ettiğini belirten Arda "Sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Ardayım ben. Sizin dilinizden anlattım belki anlamış gibi yaparsınız" diye konuştu.