Acı çekiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent mücadelenin ardından yaptığı açıklamada alınan 1 puandan memnun olmadığı söyledi. Bir hafta boyunca bu maç için hazırlandıklarını belirten İspanyol hoca, "Boşluklar bulunca farklı bir takım. Boşluk bulamayınca farklı bir takım. Bugün de bunu gördük. Verdiğimiz bir boşluktan sonuca gittiler. Geçen sezon Galatasaray burada oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Aynısını başarmak isterdik. Baktığımız zaman bizim için bu maçta alınan 1 puanın yeterli olmadığını söyleyebilirim. Artık bu 1 puanın 3 puan olmasını istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



FİZİKSEL DURUM İYİYDİ



Takımın 2. yarıdaki tek isabetli şutunun 90+5. dakikada gelmesinin sorulması üzerine Torrent, "Doğru söylüyorsunuz. Üretkenlik anlamında problemli bir performans ortaya çıktı. Sadece 1 pozisyonumuz bulunuyordu. O da kaçırmamamız gereken bir pozisyondu. Fizik olarak daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. 90 dakika boyunca ayakta kalan bir Galatasaray oyuncu grubu vardı. Geçtiğimiz haftalarda bunu görmek pek mümkün değildi. Fiziksel anlamdaki iyi gidişimizi artık sonuca yansıtmak istiyoruz. Bunun için gereken çalışmaları ben ve ekibimle yapacağız. Galatasaray'a bunu başarmak için geldik. Artık sonuç almamız gerekiyor. Kayserispor maçıyla bunu başaracağız" diye konuştu.



Domenec Torrent, maç boyunca sarıkırmızılı oyunculara sık sık uyarılarda bulundu. Kenarda hareketli bir mücadele geçiren İspanyol hocanın çabaları galibiyet için yeterli olmadı.



4. MAÇTA İLK KEZ PUAN ALDI



Galatasaray'ın başında 4. resmi maçına çıkan Domenec Torrent, ilk kez puan almayı başardı. Süper Lig'de ilk maçına Hatayspor deplasmanında çıkan İspanyol hoca, 4-2 mağlup oldu. Daha sonra ise Kasımpaşa (1-3) ve Trabzonspor'a (1-2) öne geçmesine rağmen yenilen Torrent, dün Alanyaspor maçında 1 puan alarak siftah yaptı. İspanyol teknik adam yönetimindeki Galatasaray hazırlık maçında ise Tuzlaspor'a 6-2 kaybederek şok etmişti.