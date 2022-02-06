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Sahada sıfır masada sıfır

Dün gerçekleştirilen Divan Toplantısı'na başkan adayı Metin Öztürk'ün konuşması damga vurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
Sahada sıfır masada sıfır
Dün gerçekleştirilen Divan Toplantısı'na başkan adayı Metin Öztürk'ün konuşması damga vurdu. Başkan Burak Elmas'ı eleştiren Öztürk, "Üzülerek söylüyorum sahada sıfırız, masada sıfırız, parada sıfırız. 3 yıllığına gelen hoca 7. ayda kovuldu. Maliyetleri azaltma adına gençleştirme operasyonu yapıldı, transfere 25 milyon euro harcandı ve kümede kalma adına tornistan yapıldı. 140 milyon avrodan bahsediliyordu, ne oldu bilmiyorum. Kızım üye olamadı. İnşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir" ifadelerini kullandı.
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