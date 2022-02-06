Sahada sıfır masada sıfır

Düngerçekleştirilen Divan Toplantısı'na başkan adayı Metin Öztürk'ün konuşması damga vurdu. Başkan Burak Elmas'ı eleştiren Öztürk, "Üzülerek söylüyorum sahada sıfırız, masada sıfırız, parada sıfırız. 3 yıllığına gelen hoca 7. ayda kovuldu. Maliyetleri azaltma adına gençleştirme operasyonu yapıldı, transfere 25 milyon euro harcandı ve kümede kalma adına tornistan yapıldı. 140 milyon avrodan bahsediliyordu, ne oldu bilmiyorum. Kızım üye olamadı. İnşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir" ifadelerini kullandı.