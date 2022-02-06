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Galatasaraylı Erick Pulgar için transfer gerçeği ortaya çıktı! Dev çalım...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Erick Pulgar ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Erick Pulgar'ı Paulo Sousa'nın elinden kaptı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 12:15
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaraylı Erick Pulgar için transfer gerçeği ortaya çıktı! Dev çalım...

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği Şilili yıldız Erick Pulgar ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaraylı Erick Pulgar için transfer gerçeği ortaya çıktı! Dev çalım...

Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, uzun süredir yıldız futbolcuyu istiyordu. Erick Pulgar, Şili mili takımı ile oynadığı maçlar sonrası, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Galatasaraylı Erick Pulgar için transfer gerçeği ortaya çıktı! Dev çalım...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Erick Pulgar ile ilgili önemli bir transfer gerçeğini Brezilya basını okuyucularıyla paylaştı.

Galatasaraylı Erick Pulgar için transfer gerçeği ortaya çıktı! Dev çalım...

G.SARAY TRANSFER ÇALIMI ATMIŞ!
Aktarılan bilgilere göre Erick Pulgar'ı, Flamengo teknik direktörü Paulo Sousa da istiyordu. Öyle ki Sousa, kulüp yönetimine verdiği transfer listesinde Pulgar'ın adını özellikle işaretlemişti.

Galatasaraylı Erick Pulgar için transfer gerçeği ortaya çıktı! Dev çalım...

AVRUPA'DA KALMAYI TERCİH ETTİ
Haberin detaylarında Erick Pulgar'ın, Galatasaray'ı neden tercih ettiği de yazıldı. Yıldız futbolcu, futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyordu ve bu sebeple Galatasaray'ı tercih etti.

Galatasaraylı Erick Pulgar için transfer gerçeği ortaya çıktı! Dev çalım...

"BURADAKİ İLK HEDEFİM..."
Öte yandan Pulgar, Galatasaray'a transferinin ardından kulüp televizyonuna yaptığı konuşmada, "Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım." demişti.

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