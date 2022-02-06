Galatasaraylı Erick Pulgar için transfer gerçeği ortaya çıktı! Dev çalım...

G.SARAY TRANSFER ÇALIMI ATMIŞ! Aktarılan bilgilere göre Erick Pulgar 'ı, Flamengo teknik direktörü Paulo Sousa da istiyordu. Öyle ki Sousa, kulüp yönetimine verdiği transfer listesinde Pulgar'ın adını özellikle işaretlemişti.

AVRUPA'DA KALMAYI TERCİH ETTİ Haberin detaylarında Erick Pulgar 'ın, Galatasaray 'ı neden tercih ettiği de yazıldı. Yıldız futbolcu, futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyordu ve bu sebeple Galatasaray'ı tercih etti.

"BURADAKİ İLK HEDEFİM..."

Öte yandan Pulgar, Galatasaray'a transferinin ardından kulüp televizyonuna yaptığı konuşmada, "Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım." demişti.