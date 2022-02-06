GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!

Galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında söz alan eski başkan adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların bulunduğu durumdan üzüntü duyduğunu ifade ederek, "İnanılmaz başarılara imza atan Faruk Süren başkanımız da burada...
...Faruk Süren başkanımın yıllar önce, "Galatasaray sıralamada üçüncüyse sonuncudur" şeklinde net bir demeci var. Bugünkü durumu anlatmak bile istemiyorum" şeklinde konuştu.
Son seçime 5 aday girdiğini ve Burak Elmas'ın kazandığını hatırlatan Öztürk, şunları söyledi: