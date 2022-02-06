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GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da son yapılan seçimde başkan adaylarından biri olan Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların divan kurulu toplantısında Başkan Burak Elmas'ı sert sözlerle eleştirdi. Öztürk, takımın son durumu hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 14:48
GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!

Galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında söz alan eski başkan adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların bulunduğu durumdan üzüntü duyduğunu ifade ederek, "İnanılmaz başarılara imza atan Faruk Süren başkanımız da burada...

GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!

...Faruk Süren başkanımın yıllar önce, "Galatasaray sıralamada üçüncüyse sonuncudur" şeklinde net bir demeci var. Bugünkü durumu anlatmak bile istemiyorum" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!

Son seçime 5 aday girdiğini ve Burak Elmas'ın kazandığını hatırlatan Öztürk, şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!

Geldiğimiz noktada 3 yıllığına gelen hoca 7. ayda kovuldu. Maliyetleri azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı, 25 milyon euro harcandı, kulübün mali yükü arttı, sonra kümede kalabilmek için tornistan yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!

Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız. 140 milyon euro'dan bahsediliyordu, ne oldu bilmiyorum. Herhalde önümüzdeki ay açıklanacak, Florya'dan gelecek parayla 4 milyar TL olan borcumuzun tamamının silineceği söyleniyor. Ümidim odur. Daha kızım üye olamadı. İnşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir.

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