GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!

Geldiğimiz noktada 3 yıllığına gelen hoca 7. ayda kovuldu. Maliyetleri azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı, 25 milyon euro harcandı, kulübün mali yükü arttı, sonra kümede kalabilmek için tornistan yapıldı.

Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız. 140 milyon euro'dan bahsediliyordu, ne oldu bilmiyorum. Herhalde önümüzdeki ay açıklanacak, Florya'dan gelecek parayla 4 milyar TL olan borcumuzun tamamının silineceği söyleniyor. Ümidim odur. Daha kızım üye olamadı. İnşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir.