Haberler Galatasaray Burak Elmas: Seçim yok!

Burak Elmas: Seçim yok!

Burak Elmas, Divan Üyeleri'nden gelen 'erken seçim' çağrılarına kapıyı bir kez daha kapattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
Burak Elmas: Seçim yok!
Burak Elmas, Divan Üyeleri'nden gelen 'erken seçim' çağrılarına kapıyı bir kez daha kapattı. "Galatasaray'ın önünde ciddi problemler var, yıpranmayı göze alıyoruz" diyen Elmas, "Bu görevde kaldığımız son ana kadar Galatasaray değerlerini, haklarını ve birlikteliğini savunmaya, Galatasaray'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için gayret göstermeye hazırız. Ancak seçime gitmek için yapılan dedikodulara açık değiliz" dedi. Mali anlamda kötü durumda olduklarını belirten Elmas, "Galatasaray kurtuluş mücadelesi vermek zorunda... Şu an borçları ödeyecek parayı üretemez durumdayız" dedi.
DİĞER
Son dakika: Erman Toroğlu’ndan canlı yayında Ali Koç’a çok sert sözler! “Bahçıvansın biberin yok…”
Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! 'Hadise’ye aldığı yüzüğe el konulabilir'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor