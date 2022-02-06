Burak Elmas: Seçim yok!

Burak Elmas, Divan Üyeleri'nden gelen 'erken seçim' çağrılarına kapıyı bir kez daha kapattı. "Galatasaray'ın önünde ciddi problemler var, yıpranmayı göze alıyoruz" diyen Elmas, "Bu görevde kaldığımız son ana kadar Galatasaray değerlerini, haklarını ve birlikteliğini savunmaya, Galatasaray'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için gayret göstermeye hazırız. Ancak seçime gitmek için yapılan dedikodulara açık değiliz" dedi. Mali anlamda kötü durumda olduklarını belirten Elmas, "Galatasaray kurtuluş mücadelesi vermek zorunda... Şu an borçları ödeyecek parayı üretemez durumdayız" dedi.