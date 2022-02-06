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Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent konuştu! "Bizim için 1 puan yeterli değil"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 18:33 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 18:42
Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent konuştu! "Bizim için 1 puan yeterli değil"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in açıklamaları:

Bütün hafta boyuncu Alanyaspor'a çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takımdı. Önceki maçta Galatasaray kazanmıştı. Bugün boşlukları değerlendirip golü buldular. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor.

İkinci yarıda sadece bir pozisyonumuz oldu. Fizik olarak daha iyiye gittiğimizi görüyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ediyoruz.

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