Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent konuştu! "Bizim için 1 puan yeterli değil"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.



İşte Domenec Torrent'in açıklamaları:

Bütün hafta boyuncu Alanyaspor'a çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takımdı. Önceki maçta Galatasaray kazanmıştı. Bugün boşlukları değerlendirip golü buldular. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor.

İkinci yarıda sadece bir pozisyonumuz oldu. Fizik olarak daha iyiye gittiğimizi görüyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ediyoruz.