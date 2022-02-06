Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi Domenec Torrent'ten açıklamalar! "Erick Pulgar..."

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Torrent'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"FİZİK OLARAK İLERLEDİK"

"Oyuncularla daha fazla vakit geçirmek isterdik. Elimizde olan vakti iyi kullandık. Mesela bir gün çok yağmur ve fırtına oldu. Bu süreci salonda geçirdik, sahada geçiremedik. Fakat yine de bu süreyi birlikte geçirdik. Bu süreçte fizik olarak da ilerlediğimizi düşünüyorum."

"BOEY'UN KARANTİNA SÜRECİ OLDU"

"Sacha Boey'un karantina süreci oldu. Doktorlar 90 dakika oynayamayacak durumda olduğunu belirtti. Elimizde yine de kaliteli bekler var."

"PULGAR'IN BİLEĞİNDE HAFİF PROBLEM VAR"

"Erick Pulgar yedekler arasında. Son milli maçında 67 dakika sahada kaldı. Bileğinde hafif bir problem var. Sadece 2 idmanla bizimle oldu. 30 dakika kadar ihtiyacımız olacaktır."