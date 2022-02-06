Alanyaspor - Galatasaray maçı CANLI izle! Alanyaspor GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Galatasaray zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ata Yıldırım yapıyor.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

ALANYASPOR - Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Wilson Eduardo, Candeias

GALATASARAY - Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alanyaspor - Galatasaray maçı saat 16:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.





12. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 13 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

SON 12 KARŞILAŞMADA 1 GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 4 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.

TORRENT İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybetti. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından da puan alamadı. Galatasaray bu kaybettiği 3 mücadelede de öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Aslan 11 maçta 13 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Cimbom deplasmanda son olarak Hatayspor ile karşılaştı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.



