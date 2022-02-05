Robson Reis sürprizi

Galatasaray'ya yeni stoper geliyor... Brezilya'dan UOL Esporte'nin iddiasına göre; sarı-kırmızılılar, Santos kulübüne Robson Reis için 1.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu. Bu iddianın üzerine Transfers24hr'ın haberine göre; iki kulüp 21 yaşındaki Brezilyalı stoperin transferi konusunda anlaşmaya vardı. 1.96 boyundaki futbolcuyu Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un keşfettiği iddia ediliyor. Reis'in sezon sonuna kadar Brezilya ekibinde kalması veya başka bir takıma kiralanması da gündemde. Genç futbolcunun, Marcao'nun olası satışı düşünülerek yerine alternatif olduğu da gelen haberler arasında.



ROBSON REIS KİMDİR?



Futbola Vocem kulübünde başlayan Robson Reis, Ocak 2020'de Santos altyapısına kiralandı ve Şubat 2021'de 30 bin euro karşılığında satın alındı. O tarihten bu yana A takımla idmanlara çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 8'i lig maçı olmak üzere 12 karşılaşmada görev yaptı. 1.96 boyundaki sağ ayaklı stoperin 31 Ocak 2024'e kadar kontratı bulunuyor.