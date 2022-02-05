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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Burak Elmas'tan Luis Campos'a çok özel görev! Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed...

Galatasaray'da danışmanlık görevine getirilen dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un sarı-kırmızılılardaki rolü netleşti. Başkan Burak Elmas, Campos'tan Avrupa’daki bağlantılarını kullanarak Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed’e yüksek rakamlara kulüp bulmasını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Burak Elmas'tan Luis Campos'a çok özel görev! Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed...

Sezon başında 11 oyuncuya 25 milyon Euro kiralama bedeli+bonservis harcayan Galatasaray'ın ara transferde kasasından para çıkmadı. Gomis ve Semih Kaya bonservisleri elinde gelirken, Pena ve Pulgar'a kiralama ücreti ödenmedi. Oyuncu satışı yapamadığı için kemer sıkmak zorunda kalan sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'i ise 6 milyon Euro'ya Beşiktaş'a kaptırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Burak Elmas'tan Luis Campos'a çok özel görev! Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed...

Başkan Burak Elmas, danışmanlığına getirdiği Luis Campos'tan sezon sonunda çok umutlu. Sabah'ın haberine göre; Portekizli futbol adamından Avrupa'daki bağlantılarını Marcao, Nelsson, Kerem ve Mohamed için kullanması isteniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Burak Elmas'tan Luis Campos'a çok özel görev! Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed...

LUYINDAMA'YI SUUDİ ARABİSTAN'A GÖTÜRDÜ
Campos sayesinde sezon sonunda yüksek rakamlara oyuncu satışı yapmayı planlayan yönetim, gençleşen kadroyu 3-4 nokta takviye ile tamamlayacak. Luyindama'nın Suudi Arabistan'a (Al-Taawon)kiralanmasını sağlayan Portekizli futbol direktörü özelikle Marcao ve Kerem için çalışmalara başladı. İki oyuncuyu da Avrupa'da çok sayıda kulüp yakından takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Burak Elmas'tan Luis Campos'a çok özel görev! Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed...

SİHİRBAZI İSTEYEN ÇOK
Harry Potter sevinciyle 'Cimbom'un sihirbazı' olarak anılan Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'dan çok sayıda kulüp takip ediyor. Kısa süre önce adı Lyon, Roma, Atalanta ve Sevilla ile anılan 23 yaşındaki yıldız, bu sezon 35 maçta 8 gol, 6 asistle oynadı.

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