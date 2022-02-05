GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Burak Elmas'tan Luis Campos'a çok özel görev! Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed...

Sezon başında 11 oyuncuya 25 milyon Euro kiralama bedeli+bonservis harcayan Galatasaray'ın ara transferde kasasından para çıkmadı. Gomis ve Semih Kaya bonservisleri elinde gelirken, Pena ve Pulgar'a kiralama ücreti ödenmedi. Oyuncu satışı yapamadığı için kemer sıkmak zorunda kalan sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'i ise 6 milyon Euro'ya Beşiktaş'a kaptırdı.

Başkan Burak Elmas, danışmanlığına getirdiği Luis Campos'tan sezon sonunda çok umutlu. Sabah'ın haberine göre; Portekizli futbol adamından Avrupa'daki bağlantılarını Marcao, Nelsson, Kerem ve Mohamed için kullanması isteniyor.