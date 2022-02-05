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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a nasıl kaptırdı? Levent Tüzemen açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Gedson Fernandes sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Siyah-beyazlılar da Portekizli oyuncuyu Rizespor'a kiralamıştı. Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Gedson'u Beşiktaş'a nasıl kaptırdığını açıkladı. İşte o detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 12:34
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a nasıl kaptırdı? Levent Tüzemen açıkladı

Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a imza atması spor camiasında gündemin 1 numaralı maddesi oldu. Portekizli oyuncunun siyah-beyazlı ekibe transfer olması sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime isyan etti. Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'daki son gelişmeleri ve Gedson transferini masaya yatırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a nasıl kaptırdı? Levent Tüzemen açıkladı

GEDSON TRANSFERİNİ MENAJER ÖFKESİ ENGELLEDİ

"Gedson'un geçen sezon G.Saray'da başarılı olması Portekizli oyuncuyu transfer etme konusunda Beşiktaş'ı iştahlandırdı."

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a nasıl kaptırdı? Levent Tüzemen açıkladı

"Başkan Çebi'nin "Saha içindeki rekabete varım ama transferde rekabet olmaz" sözü her kulübün her oyuncuyu dostluğa bakmadan alabileceğinin işaretidir."

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a nasıl kaptırdı? Levent Tüzemen açıkladı

"Gedson, aynı şartlarda G.Saray'a da gelebilirdi. Ancak Benfica'nın G.Saray'a geçmiş olduğu Gedson'la ilgili teklifler sertti. Bir takımda 6-7 isim aynı menajerin oyuncusu olmamalıdır."

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a nasıl kaptırdı? Levent Tüzemen açıkladı

"Gedson transferini yöneten menajerin, Burak Elmas'a olan öfkesi transferin önünü kapadı."

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a nasıl kaptırdı? Levent Tüzemen açıkladı

Ayrıca iyi dost olan iki yöneticinin G.Saraylı olanının, Beşiktaşlı yönetici ile yaptığı konuşmayı aktarayım: -Gedson Fernandes'le ilgileniyor musunuz? -Hiç ilgimiz yok! Bu tamamen menajerlerin kızıştırmak adına ortaya attığı bir haber.

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