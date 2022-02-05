GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a nasıl kaptırdı? Levent Tüzemen açıkladı

"Gedson, aynı şartlarda G.Saray 'a da gelebilirdi. Ancak Benfica 'nın G.Saray'a geçmiş olduğu Gedson'la ilgili teklifler sertti. Bir takımda 6-7 isim aynı menajerin oyuncusu olmamalıdır."

Ayrıca iyi dost olan iki yöneticinin G.Saraylı olanının, Beşiktaşlı yönetici ile yaptığı konuşmayı aktarayım: -Gedson Fernandes'le ilgileniyor musunuz? -Hiç ilgimiz yok! Bu tamamen menajerlerin kızıştırmak adına ortaya attığı bir haber.