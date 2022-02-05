GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a nasıl kaptırdı? Levent Tüzemen açıkladı

Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a imza atması spor camiasında gündemin 1 numaralı maddesi oldu. Portekizli oyuncunun siyah-beyazlı ekibe transfer olması sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime isyan etti. Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'daki son gelişmeleri ve Gedson transferini masaya yatırdı.
GEDSON TRANSFERİNİ MENAJER ÖFKESİ ENGELLEDİ
"Gedson'un geçen sezon G.Saray'da başarılı olması Portekizli oyuncuyu transfer etme konusunda Beşiktaş'ı iştahlandırdı."
"Başkan Çebi'nin "Saha içindeki rekabete varım ama transferde rekabet olmaz" sözü her kulübün her oyuncuyu dostluğa bakmadan alabileceğinin işaretidir."