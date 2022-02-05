GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR Galatasaray, Süper Lig'de son 4 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.

TORRENT İLK GALİBİYET PEŞİNDE Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybetti. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından da puan alamadı. Galatasaray bu kaybettiği 3 mücadelede de öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.