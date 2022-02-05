GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

YENİLERİN LİSANSI ÇIKTI
Galatasaray bu transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'yı dahil etti. Sarı-kırmızılılar 4 futbolcunun da lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bu futbolcular, Teknik Direktör Domenec Torrent görev vermesi halinde oynayabilecek.
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Galatasaray'dan, Alanyaspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Elabdellaoui, corona virüsü testi pozitif çıkmasından dolayı karantinada bulunuyor. Mostafa Mohamed de Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almıyor.
Galatasaray'da ayrıca Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 25. haftada İstanbul'da oynanacak olan Kayserispor maçında görev alamayacak.