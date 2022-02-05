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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Son 12 maçından yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini mağlup ederek kötü seriye son vermek istiyor. Aslan'da bu maç öncesi 6 eksik var. İşte Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi son durum... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 13:02
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 15. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 beraberlikle topladığı 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

12. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 13 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

SON 12 KARŞILAŞMADA 1 GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 4 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

TORRENT İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybetti. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından da puan alamadı. Galatasaray bu kaybettiği 3 mücadelede de öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Aslan 11 maçta 13 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Cimbom deplasmanda son olarak Hatayspor ile karşılaştı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

YENİLERİN LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray bu transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'yı dahil etti. Sarı-kırmızılılar 4 futbolcunun da lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bu futbolcular, Teknik Direktör Domenec Torrent görev vermesi halinde oynayabilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

6 EKSİK

Galatasaray'dan, Alanyaspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Elabdellaoui, corona virüsü testi pozitif çıkmasından dolayı karantinada bulunuyor. Mostafa Mohamed de Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

Galatasaray'da ayrıca Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 25. haftada İstanbul'da oynanacak olan Kayserispor maçında görev alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor karşısında 6 isminden yararlanamayacak!

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

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