GALATASARAY HABERİ: Dikkat çeken Gomis detayı! Yanına yaklaşan yok

Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı camiada büyük beklentiye neden oldu. Bunun nedeni de; Fransız oyuncunun sarı-kırmızılılardaki mükemmel rakamları... Her maçta skora katkı yapan Gomis, Galatasaray formasıyla 42 maçta 32 gol attı, 6 asist yaptı.
Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı camiada büyük beklentiye neden oldu. Bunun nedeni de; Fransız oyuncunun sarı-kırmızılılardaki mükemmel rakamları... Her maçta skora katkı yapan Gomis, Galatasaray formasıyla 42 maçta 32 gol attı, 6 asist yaptı.
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Gomis'in gidişinin ardından Kasımpaşa'da gol krallığına koşan Diagne'yi getiren Aslan, bir türlü randıman alamadı. Büyük umutlarla sarı-kırmızılılara katılan Radamel Falcao, bir türlü istikrar yakalayamadı. Galatasaray'daki günlerinin çoğunluğunu sakatlıkla geçiren Kolombiyalı oyuncu, gönderilmek zorunda kaldı. Andone verimsiz, Adem Büyük yetersiz görüldü. Ve, arayış bugünlere getirdi.
Fiziksel olarak hazır olmadığını söyleyen Bafetimbi Gomis, tam olarak hazır olmasının ancak Kayserispor maçıyla gerçekleşeceğini söyledi.
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a olan aşkından döndüğünü söyledi, "Ailem beni geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum" dedi. beIN Sports'a konuşan Fransız golcü, "Şampiyon bir takım ve gol kralı olarak ayrıldım ancak şu an sorunları olan bir kulübe geliyorum. Bu benim için bir risk. Al Hilal'de kalıp konfor alanımda devam edebilirdim ama ben bunu tercih etmedim. Bunun tersine benim için daha zorlu bir maceraya geçmek istedim" dedi.
"BU FORMA KUTSAL"
Bu formayı giymenin kutsal olduğunu dile getiren Gomis şöyle devam etti: "Galatasaray'da ikinci olsanız bile orası sizin yeriniz değildir. Galatasaray'ın tek amacı vardır o da, birinci sıradır. İstanbul'a döndüğümüz zaman tüm arkadaşlarımı yemeğe çıkarmayı düşünüyorum. Galatasaray'da oyuncu olmak, saha dışında da kardeşlik gerektiriyor. Ben kahraman değilim. Burada herkesin bir rolü var ve o roller de tüm oyuncular için çok önemli."
UEFA Avrupa Ligi'nde henüz rakiplerinin belli olmadığını da dile getiren Bafetimbi Gomis, "Avrupa, pastanın üzerindeki bir kiraz gibidir. Galatasaray'ın da önceliği şu anda Avrupa olmalıdır. Orası bir vitrin... Avrupa kupasında iyi bir şekilde temsil edeceğiz. İlk geldiğimde Avrupa'dan Östersunds'a elendik. Yenildikten sonra bir takım olmayı öğrendik. Taraftarlar bize belki çok kızdı ama bu maçtan sonra takım olmayı öğrendik. O maç takım olmayı öğretti" ifadesini kullandı.