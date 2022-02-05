GALATASARAY HABERİ: Dikkat çeken Gomis detayı! Yanına yaklaşan yok

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a olan aşkından döndüğünü söyledi, "Ailem beni geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum" dedi. beIN Sports'a konuşan Fransız golcü, "Şampiyon bir takım ve gol kralı olarak ayrıldım ancak şu an sorunları olan bir kulübe geliyorum. Bu benim için bir risk. Al Hilal'de kalıp konfor alanımda devam edebilirdim ama ben bunu tercih etmedim. Bunun tersine benim için daha zorlu bir maceraya geçmek istedim" dedi.

"BU FORMA KUTSAL"

Bu formayı giymenin kutsal olduğunu dile getiren Gomis şöyle devam etti: "Galatasaray'da ikinci olsanız bile orası sizin yeriniz değildir. Galatasaray'ın tek amacı vardır o da, birinci sıradır. İstanbul'a döndüğümüz zaman tüm arkadaşlarımı yemeğe çıkarmayı düşünüyorum. Galatasaray'da oyuncu olmak, saha dışında da kardeşlik gerektiriyor. Ben kahraman değilim. Burada herkesin bir rolü var ve o roller de tüm oyuncular için çok önemli."