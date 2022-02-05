Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Ciddi problemler var

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda konuştu. Düzeltilmesi gereken en zor dönemde görevde olduklarını belirten Elmas, Ben Galatasaraylıyım. Bizim için burada bulunmanın bazı şeyleri düzeltebiliyorsak anlamı var. Düzeltilmesi gereken en zor dönemde bu görevdeyiz belki de. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Zaten biz hesap verilebilir insanlarız. Bugün yaptıklarımızın, önümüzdeki günlerde yapacaklarımızın hesabını sormaya devam edeceksiniz. Aday olup kaybolan başkan olmayacağız.

Galatasaray bir karar verecek. Bu alışkanlık uzun zamandır devam ediyor. Göreve gelirken ne dedik? Galatasaray'ı bölmüş kişileri kutup yapıp ortada Galatasaray değerleri konusunda tüm Galatasaraylıları birleştirerek sürdürülebilir başarıya birlikte gitme hedefimiz var dedik. Vazgeçmedik." dedi.