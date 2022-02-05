Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Ciddi problemler var

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda konuştu. Düzeltilmesi gereken en zor dönemde görevde olduklarını belirten Elmas, Ben Galatasaraylıyım. Bizim için burada bulunmanın bazı şeyleri düzeltebiliyorsak anlamı var. Düzeltilmesi gereken en zor dönemde bu görevdeyiz belki de. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Zaten biz hesap verilebilir insanlarız. Bugün yaptıklarımızın, önümüzdeki günlerde yapacaklarımızın hesabını sormaya devam edeceksiniz. Aday olup kaybolan başkan olmayacağız.
Galatasaray bir karar verecek. Bu alışkanlık uzun zamandır devam ediyor. Göreve gelirken ne dedik? Galatasaray'ı bölmüş kişileri kutup yapıp ortada Galatasaray değerleri konusunda tüm Galatasaraylıları birleştirerek sürdürülebilir başarıya birlikte gitme hedefimiz var dedik. Vazgeçmedik." dedi.
"TRANSFERDE HATA YAPAN BİR TAKIMIN AVRUPA'DA LİDER OLDUĞUNU GÖRMEDİM"
Galatasaray'ın mali durumu hakkında açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Olmayan şeyle ilgili bir haber çıkıyor. Biz hiçbir şey saklamıyoruz. Her şeyi sorabilirsiniz. Galatasaray'ın bilgisini Galatasaray'dan saklayacak halimiz yok. Biz zaten Galatasaray müthiş bir tablo içinde, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demedik. Ciddi problemler var. Yıpranmayı göze alıyoruz. Çözmek için her şeyi yapacağız.