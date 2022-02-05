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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Ciddi problemler var

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, Süper Lig'de alınan üst üste başarısız sonuçların ardından taraftarın tepkisini çekti. Sarı-kırmızılıların Divan Kurulu toplantısında konuşan Elmas önemli açıklamalarda bulundu. Ciddi problemler olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Yıpranmayı göze alıyoruz. Çözmek için her şeyi yapacağız. Galatasaray için sempatik olmayan önlem ve kararlar almak zorunda kalabiliriz dedim. Böyle gelmiş böyle gidecek diye Galatasaray bugün buraya geldi. Galatasaray borcunu ödeyecek nakiti üretemez durumda. 30-35 milyon euro bandına ücretlerimizi çekmemiz lazım." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 17:32
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Ciddi problemler var

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda konuştu. Düzeltilmesi gereken en zor dönemde görevde olduklarını belirten Elmas, Ben Galatasaraylıyım. Bizim için burada bulunmanın bazı şeyleri düzeltebiliyorsak anlamı var. Düzeltilmesi gereken en zor dönemde bu görevdeyiz belki de. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Zaten biz hesap verilebilir insanlarız. Bugün yaptıklarımızın, önümüzdeki günlerde yapacaklarımızın hesabını sormaya devam edeceksiniz. Aday olup kaybolan başkan olmayacağız.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Ciddi problemler var

Galatasaray bir karar verecek. Bu alışkanlık uzun zamandır devam ediyor. Göreve gelirken ne dedik? Galatasaray'ı bölmüş kişileri kutup yapıp ortada Galatasaray değerleri konusunda tüm Galatasaraylıları birleştirerek sürdürülebilir başarıya birlikte gitme hedefimiz var dedik. Vazgeçmedik." dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Ciddi problemler var

"TRANSFERDE HATA YAPAN BİR TAKIMIN AVRUPA'DA LİDER OLDUĞUNU GÖRMEDİM"
Galatasaray'ın mali durumu hakkında açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Olmayan şeyle ilgili bir haber çıkıyor. Biz hiçbir şey saklamıyoruz. Her şeyi sorabilirsiniz. Galatasaray'ın bilgisini Galatasaray'dan saklayacak halimiz yok. Biz zaten Galatasaray müthiş bir tablo içinde, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demedik. Ciddi problemler var. Yıpranmayı göze alıyoruz. Çözmek için her şeyi yapacağız.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Ciddi problemler var

Galatasaray için sempatik olmayan önlem ve kararlar almak zorunda kalabiliriz dedim. Böyle gelmiş böyle gidecek diye Galatasaray bugün buraya geldi. Galatasaray borcunu ödeyecek nakiti üretemez durumda. 30-35 milyon euro bandına ücretlerimizi çekmemiz lazım. Transferde hatalar yapmılmış. Transferde hata yapan bir takımın Avrupa Ligi'nde grubundan lider çıktığını ben görmedim. Ancak bugün geldiğimiz noktada Galatasaray yine toparlanacak çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

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