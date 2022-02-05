Bu forma kutsaldır

Parçalı formaya geri dönen Bafetimbi Gomis, açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'da tüm kupaları kazandığını söyleyen tecrübeli golcü, "Türkiye'de ancak ve ancak Galatasaray beni kendine çekebilirdi. Aramızda, geçmişten gelen bir aşk var. Ailem, beni yardım için geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum. Galatasaray formasını giymek her zaman için kutsaldır. Ben de bunu her zaman için kalpten giydim. İçimdeki enerjiyi de o formaya yansıtmaya çalıştım" dedi.



GOMIS'TEN İNCİLER...



Galatasaray'ın tek amacı birinci sıradır. Toparlanacağız.

Fatih Terim, sayesinde ilk şampiyonluğumu yaşadım. Kendisine selam gönderiyorum. İlişkimiz aynı şekilde özel olarak devam ediyor.

Galatasaray'dan daha büyük bir oyuncu yok, hepimiz geçiciyiz. Burada tek var olacak şey Galatasaray ve taraftarları.

Ahmet Çalık, Türkiye'ye ilk geldiğimde bana çok yardımcı olmuştu. İlk fırsatta ailesini ziyaret edeceğim.

İstanbul'a döndüğümüzde tüm takıma yemek vermek istiyorum. 4 Avrupa bir vitrin. Avrupa'da kupa kazanmaya çalışacağız.



YENİ İSİMLER İDMANA ÇIKTI



Galatasaray, Alanya ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmaya yeni transferler Gomis, Semih, Pulgar ve Pena da katıldı. Milli takımda olan Mostafa, tedavileri süren Muslera, Diagne ve koronavirüse yakalanan Omar yoktu.