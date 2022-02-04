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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Aytaç Kara Göztepe'yle anlaştı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da yeteri kadar süre alamayan Aytaç Kara'nın, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştığı bildirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, İzmir temsilcisinde sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 12:13 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 12:25
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Aytaç Kara Göztepe'yle anlaştı

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da, bir ayrılık yaşandı.

TRT Spor'un son dakika haberine göre Galatasaray'da yeteri kadar süre alamayan Aytaç Kara'nın, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştığı bildirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar İzmir temsilcisinde kiralık olarak forma giyecek.

28 yaşındaki orta saha, kariyerine Altay altyapısında başlamıştı. Sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa formaları giyen başarılı oyuncu, sezon başında Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

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