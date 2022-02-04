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Pulgar geldi Diagne çıktı

İnakı Pena ve Bafetimbi Gomis'in ardından Erick Pulgar'ı da İstanbul'a getiren Galatasaray son transferlerini de Avrupa Ligi listesine ekledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Pulgar geldi Diagne çıktı
İnakı Pena ve Bafetimbi Gomis'in ardından Erick Pulgar'ı da İstanbul'a getiren Galatasaray son transferlerini de Avrupa Ligi listesine ekledi. Yedlin ve Luyindama'yı gönderen sarı- kırmızılı ekip, Pulgar'ı Avrupa'da oynatabilmek için Mbaye Diagne'yi UEFA listesinden çıkardı. Şilili 6 numara için FIFA'dan özel izin alındı ve Bolivya'da imzalayıp faksla yolladığı sözleşme sisteme eklendi. Diagne'nin sözleşmesinin geçici olarak feshi ya da başka bir takıma kiralık gitmesi için görüşmeler sürüyor. Omar Elabdellaoui takımla çalışsa da kontenjan dolu olduğu için henüz lisansı çıkarılamadı.
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