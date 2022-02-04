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Profesyoneller ayrılıyor

Sportif AŞ, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu'nda önemli ayrılıkların yaşandığı Galatasaray'da kulüp profesyonelleri de görevlerini bir bir bırakıyor. 2022 yılına girilmesine rağmen zam alamayan Aslantepe çalışanları, iş aramaya başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Profesyoneller ayrılıyor
Sportif AŞ, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu'nda önemli ayrılıkların yaşandığı Galatasaray'da kulüp profesyonelleri de görevlerini bir bir bırakıyor. 2022 yılına girilmesine rağmen zam alamayan Aslantepe çalışanları, iş aramaya başladı. Kulüp profesyonelleri, uzun zamandır maaşlar konusunda sıkıntılarını dile getiriyordu.
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