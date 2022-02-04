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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer misillemesi! Cimbom Cyle Larin için devrede

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren GAlatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a da transferde mağlup oldu. Gedson Fernandes'i siyah-beyazlılara kaptıran Burak Elmas, misilleme için atağa geçti. Elmas, sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer misillemesi! Cimbom Cyle Larin için devrede

Son dönemde transferde sık sık karşıya karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş arasında 'yıldız savaşları' sürüyor... Sezon başı Ghezzal ve Rosier için kapışan ezeli rakipler son olarak da Gedson transferinde karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer misillemesi! Cimbom Cyle Larin için devrede

BÜYÜK TEPKİ YARATTI

Portekizli yıldızın Beşiktaş'a gitmesinin ve ihtilaf halinde olduğu Rizespor'a kiralanmasının Galatasaray yönetimi içinde büyük bir tepkiye yol açtığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu nedenle bir misilleme hazırlığı yaptığı ve hedefteki ismin Cyle Larin olduğu belirlendi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer misillemesi! Cimbom Cyle Larin için devrede

İddialara göre Galatasaray sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Kanadalı yıldız için harekete geçme kararı aldı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer misillemesi! Cimbom Cyle Larin için devrede

Siyah-Beyazlılar'la anlaşamayan Larin'in menajeri Mavromaras geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la temas kurmuş ancak Başkan Burak Elmas etik olmayacağı gerekçesiyle görüşme yapmamıştı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer misillemesi! Cimbom Cyle Larin için devrede

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Takvim'in haberine göre; Elmas'ın Larin'in transferi için kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer misillemesi! Cimbom Cyle Larin için devrede

Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcuyu bitirerek hem önemli bir takviye yapmak hem de Beşiktaş'a darbe vurmak istiyor.

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