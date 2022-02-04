Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer misillemesi! Cimbom Cyle Larin için devrede

Son dönemde transferde sık sık karşıya karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş arasında 'yıldız savaşları' sürüyor... Sezon başı Ghezzal ve Rosier için kapışan ezeli rakipler son olarak da Gedson transferinde karşı karşıya geldi.

BÜYÜK TEPKİ YARATTI Portekizli yıldızın Beşiktaş'a gitmesinin ve ihtilaf halinde olduğu Rizespor'a kiralanmasının Galatasaray yönetimi içinde büyük bir tepkiye yol açtığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu nedenle bir misilleme hazırlığı yaptığı ve hedefteki ismin Cyle Larin olduğu belirlendi.