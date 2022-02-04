GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir ilk yarı performansına imza atan Galatasaray, ara transferde önemli isimleri kadrosuna kattı. Gomis, Pulgar, Pena ve Semih'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda çalışmalar sürüyor.
Bu arada Galatasaray'da ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bir süredir takımdan ayrılacağı yönünde söylentiler olan Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi.
Takvim'de yer alan habere göre Fransız sağ bek Sacha Boey'in Covid olması nedeniyle sağ bekte sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın transferine şimdilik izin verilmedi.