GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi!

Spor Toto Süper Lig 'de kötü bir ilk yarı performansına imza atan Galatasaray , ara transferde önemli isimleri kadrosuna kattı. Gomis, Pulgar, Pena ve Semih'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda çalışmalar sürüyor.

Bu arada Galatasaray'da ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bir süredir takımdan ayrılacağı yönünde söylentiler olan Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi.