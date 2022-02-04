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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken takımdan gidecek isimler de netleşiyor. Bir süredir sarı-kırmızılılardan ayrılacağı konuşulan Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 14:11
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir ilk yarı performansına imza atan Galatasaray, ara transferde önemli isimleri kadrosuna kattı. Gomis, Pulgar, Pena ve Semih'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda çalışmalar sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi!

Bu arada Galatasaray'da ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bir süredir takımdan ayrılacağı yönünde söylentiler olan Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi!

Takvim'de yer alan habere göre Fransız sağ bek Sacha Boey'in Covid olması nedeniyle sağ bekte sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın transferine şimdilik izin verilmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi!

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a transferi büyük bir gerilime sebep olan genç yıldız, sarı-kırmızılıların ligde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası gidebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'la ilgili karar verildi!

25 yaşındaki Oğulcan Çağlayan, sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev yapıyor. Galatasaray formasıyla 29 karşılaşmada görev alan Oğulcan, bu maçlarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

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