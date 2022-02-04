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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Erick Pulgar'ı o kulübün elinden kaptı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, kadrosuna Gomis, Pena ve Pulgar gibi önemli isimleri katmıştı. Sarı-kırmızılıların çabuk davranıp Erick Pulgar'ı renklerine bağladığı ortaya çıktı. İşte Şilili oyuncuyu isteyen o kulüp ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 12:13
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Erick Pulgar'ı o kulübün elinden kaptı!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına daha iddialı bir kadroyla girip ligdeki sıralamasını yukarı çekmek isteyen Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis'le birlikte Erick Pulgar, Inaki Pena ve Semih Kaya gibi isimleri de renklerine bağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Erick Pulgar'ı o kulübün elinden kaptı!

Sarı-kırmızılıların Erick Pulgar transferinde Fransız ekibi Olympique Marsilya'ya çalım attığı ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Erick Pulgar'ı o kulübün elinden kaptı!

Foot Sur7 adlı internet sitesinde yer alan haberde Marsilyalı yöneticilerin, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Boubacar Kamara'nın alternatifi olarak Erick Pulgar'ı belirlediği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Erick Pulgar'ı o kulübün elinden kaptı!

Haberde, "Transfer döneminin son anlarında Marsilya, Şilili oyuncu için görüşmeleri başlatsa da Pulgar'ın bu sezon Ligue 1'e gelmeyeceğini anlamak uzun sürmedi" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Erick Pulgar'ı o kulübün elinden kaptı!

Pulgar transferinde Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığına vurgu yapılırken Marsilya'nın da artık başka isimlere yöneleceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Erick Pulgar'ı o kulübün elinden kaptı!

2015'te Şili ekibi Universidad Catolica'dan Bologna'ya transfer olarak İtalya'ya gelen Pulgar, 2019'da 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina kadrosuna katılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Erick Pulgar'ı o kulübün elinden kaptı!

Şili Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 2'si kupada olmak üzere Fiorentina ile toplam 8 maça çıkarken 441 dakika süre aldı.

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