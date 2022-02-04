GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Erick Pulgar'ı o kulübün elinden kaptı!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına daha iddialı bir kadroyla girip ligdeki sıralamasını yukarı çekmek isteyen Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis'le birlikte Erick Pulgar, Inaki Pena ve Semih Kaya gibi isimleri de renklerine bağlamıştı.
Sarı-kırmızılıların Erick Pulgar transferinde Fransız ekibi Olympique Marsilya'ya çalım attığı ortaya çıktı.
Foot Sur7 adlı internet sitesinde yer alan haberde Marsilyalı yöneticilerin, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Boubacar Kamara'nın alternatifi olarak Erick Pulgar'ı belirlediği ifade edildi.