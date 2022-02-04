GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Erick Pulgar'ı o kulübün elinden kaptı!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına daha iddialı bir kadroyla girip ligdeki sıralamasını yukarı çekmek isteyen Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis'le birlikte Erick Pulgar, Inaki Pena ve Semih Kaya gibi isimleri de renklerine bağlamıştı.