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GALATASARAY HABERLERİ: Semih Kaya para konuşmadan imzayı attı

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Semih Kaya'yı 5 yılın ardından yeniden kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımda forma giymek için büyük fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Semih Kaya para konuşmadan imzayı attı

Galatasaray'da dün sürpriz bir gelişme yaşandı ve Semih Kaya ikinci kez yuvasına döndü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini geçen hafta fesheden Semih serbest kalmıştı. Luyindama'yı gönderen ve Alpaslan'ın omuz sakatlığını dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, bonservisi elindeki 30 yaşındaki stoper ile yedek kulübesini güçlendirdi.

Sabah'ın haberine göre; Semih, Galatasaray'la para konuşmadan gelen teklifi kabul etti. 4 aylık sözleşme yapılan oyuncu Avrupa Ligi listesinde yer almadı, sadece Süper Lig'de kalan maçlarda Nelsson-Marcao ikilisine alternatif olarak kadroda bulunacak. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Avrupa'da da ülkemizi temsil etmiş, Çekya'nın Sparta Prag takımında forma giymişti.

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