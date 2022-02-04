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GALATASARAY HABERLERİ: Luis Campos'tan transfer atağı! Robson Reis...

Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sportif direktörü olması beklenen Luis Campos çalışmalarına başladı. Brezilya basınına göre Galatasaray, Santos takımının genç stoperini transfer etmek istiyor. 21 yaşındaki Robson Reis’in Luis Campos tarafından yönetime telikf edildiği ifade ediliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Luis Campos'tan transfer atağı! Robson Reis...

Önceki gece Brezilya basınından flaş bir transfer iddiası geldi... İddialara göre Galatasaray, Santos'lu Robson Reis'i istiyor. Sarı- Kırmızılılar'ın 21 yaşındaki stoper için resmi teklif yaptığı ve pazarlıkların sürdüğü de belirtildi.

RAPORU ÇOK OLUMLU

Takvim'in haberine göre; Santos kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Robson Reis'in kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos tarafından gündeme getirildiği öğrenildi. Luis Campos'un genç savunmacı ile ilgili çok olumlu bir rapor sunduğu ve yönetimin harekete geçtiği belirlendi. Alınan bilgilere göre Robson Reis eğer kadroda yabancı kontenjanı açılırsa hemen, açılamazsa da sezon sonunda kadroya katılacak.

2. İDDİA AHMED TOUBA!

Öte yandan Galatasaray'ın Hollanda ekibi RKC Waalwijk'te forma giyen Ahmed Touba ile ilgilendiği öne sürülüyor. Sarı- Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki Cezayirli stoper için girişimlerin başladığı belirtiliyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 16 maçta forma giyen Touba'nın kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona erecek.

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