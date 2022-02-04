GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti! Erick Pulgar...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya'da kamptaki otelin sahasında gerçekleştirilen ve ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda yeni transferler Bafetimbi Gomis, Semih Kaya, Erick Pulgar ve İnaki Pena da katıldı.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışması yaptı. Kaleciler bu sırada takımdan ayrı çalıştı.

Milli takım kampındaki Mustafa Muhammed ile tedavileri süren Fernando Muslera ve Mbaye Diagne antrenman da yer almadı.

Çalışmada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de yer almadı.