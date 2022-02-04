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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Ross Barkley transferini bitiriyor! Torrent ve Tuchel...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, çok konuşulacak bir ismi takıma kazandırmaya hazırlanıyor. Inaki Pena, Baeftimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya hamleleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen yıldız futbolcu Ross Barkley'in transferinde mutlu sona yaklaştı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 09:06
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Ross Barkley transferini bitiriyor! Torrent ve Tuchel...

Chelsea'de forma giyen 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Ross Barkley için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray transferi bitirmeye yaklaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Ross Barkley transferini bitiriyor! Torrent ve Tuchel...

TORRENT, TUCHEL İLE GÖRÜŞTÜ

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'in Chelsea'nin hocası Tuchel'den Rose Barkley'i istediği ve kadroda düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Ross Barkley transferini bitiriyor! Torrent ve Tuchel...

Sarı kırmızılıların transfer gündemindeki Barkley, 2018 yılı ara transfer döneminde Everton'dan Chelsea'ye 16.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Ross Barkley transferini bitiriyor! Torrent ve Tuchel...

1.5 sezon Chelsea forması giydikten sonra Aston Villa kulübüne kiralandı. Aston Villa'da 1 sezon forma giyen oyuncu bu sezon yeniden Chelsea takımına katıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Ross Barkley transferini bitiriyor! Torrent ve Tuchel...

Galatasaray'ın transferini bitirme noktasına geldiği Ross Barkley, Chelsea'de toplam 98 resmi maçta forma şansı buldu ve 11 gol 11 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Ross Barkley transferini bitiriyor! Torrent ve Tuchel...

Bir önceki sezon Aston Villa forması ile ise 24 maçta forma giyip 3 gol 1 asist yapmıştı. Ross Barkley, 8 numara olarak adlandırılan hücuma dönük orta saha olarak görev yapıyor.


GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Ross Barkley transferini bitiriyor! Torrent ve Tuchel...

ROSS BARKLEY KİMDİR?

5 Aralık 1993 tarihinde İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya gelen Ross Barkley, futbola Everton altyapısında başladı. İngiliz futbolcu, 2011 yılında Everton'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Ross Barkley transferini bitiriyor! Torrent ve Tuchel...

Sheffield United ve Leeds United'da kiralık olarak forma giymesinin ardından 2013-2018 yılları arasında Everton formasını terleten ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, Ocak 2018'de Chelsea'ye transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Ross Barkley transferini bitiriyor! Torrent ve Tuchel...

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Barkley, bu sezon çıktığı 12 maçta 428 dakika süre alırken, gol ve asist katkısı üretemedi.

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