GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Ross Barkley transferini bitiriyor! Torrent ve Tuchel...

Chelsea'de forma giyen 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Ross Barkley için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray transferi bitirmeye yaklaştı.
Chelsea'de forma giyen 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Ross Barkley için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray transferi bitirmeye yaklaştı.
TORRENT, TUCHEL İLE GÖRÜŞTÜ
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'in Chelsea'nin hocası Tuchel'den Rose Barkley'i istediği ve kadroda düşündüğü öğrenildi.
Sarı kırmızılıların transfer gündemindeki Barkley, 2018 yılı ara transfer döneminde Everton'dan Chelsea'ye 16.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
1.5 sezon Chelsea forması giydikten sonra Aston Villa kulübüne kiralandı. Aston Villa'da 1 sezon forma giyen oyuncu bu sezon yeniden Chelsea takımına katıldı.
Galatasaray'ın transferini bitirme noktasına geldiği Ross Barkley, Chelsea'de toplam 98 resmi maçta forma şansı buldu ve 11 gol 11 asistlik katkı sağladı.
Bir önceki sezon Aston Villa forması ile ise 24 maçta forma giyip 3 gol 1 asist yapmıştı. Ross Barkley, 8 numara olarak adlandırılan hücuma dönük orta saha olarak görev yapıyor.
ROSS BARKLEY KİMDİR?
5 Aralık 1993 tarihinde İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya gelen Ross Barkley, futbola Everton altyapısında başladı. İngiliz futbolcu, 2011 yılında Everton'da A takıma yükseldi.
Sheffield United ve Leeds United'da kiralık olarak forma giymesinin ardından 2013-2018 yılları arasında Everton formasını terleten ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, Ocak 2018'de Chelsea'ye transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Barkley, bu sezon çıktığı 12 maçta 428 dakika süre alırken, gol ve asist katkısı üretemedi.
İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 33 kez terleten ve 6 gol kaydeden Ross Barkley'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.