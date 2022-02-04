GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler Alanyaspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Bafetimbi Gomis 1 gün önce kampa katıldı ve perşembe günü salon çalışmalarıyla birlikte takımla idmanlara başladı. Gomis'in biraz daha süreye ihtiyacı var, kendisi de bunu ifade etti. Alanyaspor maçında oynayabileccek durumda değil. Önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor maçına hazır olması bekleniyor.

SEMİH KAYA

Semih de hazır olarak geldi. Rotasyon oyuncusu olarak geldi ama Galatasaray şu anda sağ bekte bir sıkıntı yaşıyor. Sacha Boey izolasyon sürecini tamamladı, takımla birlikte yer aldı ama zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Son antrenmanda durumuna karar verilecek. Burada Semih Kaya sürprizi görebiliriz.