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GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler Alanyaspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu 4 futbolcuyla güçlendirdi. Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak olan sarı kırmızılılarda yeni transferler Inaki Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'nın bu maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. İşte cevabı ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 16:51
GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler Alanyaspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler Alanyaspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Son 12 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen sarı-kırmızılı takım, son 4 maçtan puan dahi çıkaramadı. Ligin ilk yarısında rakibine 1-0 mağlup olan Cimbom, maçtan galibiyetle ayrılarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler Alanyaspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, yeni transferler Inaki Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'nın Alanya maçında oynayıp oynamayacağını tek tek açıkladı.

GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler Alanyaspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!

BAFETIMBI GOMIS

Bafetimbi Gomis 1 gün önce kampa katıldı ve perşembe günü salon çalışmalarıyla birlikte takımla idmanlara başladı. Gomis'in biraz daha süreye ihtiyacı var, kendisi de bunu ifade etti. Alanyaspor maçında oynayabileccek durumda değil. Önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor maçına hazır olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler Alanyaspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!

ERICK PULGAR

Hazır olarak geldi. Pulgar milli takımıyla maç oynadı. Çok yüksek olasılıkla Alanyaspor maçında süre alacak.

GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler Alanyaspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!

SEMİH KAYA

Semih de hazır olarak geldi. Rotasyon oyuncusu olarak geldi ama Galatasaray şu anda sağ bekte bir sıkıntı yaşıyor. Sacha Boey izolasyon sürecini tamamladı, takımla birlikte yer aldı ama zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Son antrenmanda durumuna karar verilecek. Burada Semih Kaya sürprizi görebiliriz.

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