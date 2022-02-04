GALATASARAY HABERİ: Yeni transferler Alanyaspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Son 12 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen sarı-kırmızılı takım, son 4 maçtan puan dahi çıkaramadı. Ligin ilk yarısında rakibine 1-0 mağlup olan Cimbom, maçtan galibiyetle ayrılarak yeni bir sayfa açmak istiyor.
Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, yeni transferler Inaki Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'nın Alanya maçında oynayıp oynamayacağını tek tek açıkladı.