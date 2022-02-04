GALATASARAY HABERİ: Bafetimbi Gomis'in sözleşme detayları ortaya çıktı! 5 asiste... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu Bafetimbi Gomis, Inaki Pena ve Rick Pulgar ile güçlendirdi.
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu Bafetimbi Gomis, Inaki Pena ve Rick Pulgar ile güçlendirdi.
Sarı kırmızılı takıma geri dönen Bafetimbi Gomis'in sözleşme detaylarına ise fotomac.com.tr ulaşırken, o madde dikkat çekti.
İşte Gomis'in sözleşme detayları:
OPSİYON YOK
Gomis, Galatasaray ile opsiyonsuz direk 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gomis'e bu sene için 750 bin Euro, önümüzdeki sezon için ise 1.7 milyon Euro bonuslar hariç garanti ücret ödenecek.
5 ASİSTE...
Attığı gol sayısına göre bonus alacak olan Gomis'in asist bonusu da dikkat çekti. Gomis'in yaptığı 5 asiste 30 bin Euro ödenecek ve attığı gol sayısına bağlı olarak bonus ücreti değişecek.