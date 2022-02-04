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GALATASARAY HABERİ: Bafetimbi Gomis'in sözleşme detayları ortaya çıktı! 5 asiste... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu Bafetimbi Gomis, Inaki Pena ve Rick Pulgar ile güçlendirdi. Sarı kırmızılı takıma geri dönen Bafetimbi Gomis'in ise sözleşme detayları ortaya çıktı. Gomis, Galatasaray ile opsiyonsuz direk 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, alacağı bonuslar da dikkat çekti. İşte tüm detaylar... Galatasaray haberleri | Ömer Faruk Özcan / ÖZEL HABER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 16:20 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 16:25
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Bafetimbi Gomis'in sözleşme detayları ortaya çıktı! 5 asiste... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu Bafetimbi Gomis, Inaki Pena ve Rick Pulgar ile güçlendirdi.

GALATASARAY HABERİ: Bafetimbi Gomis'in sözleşme detayları ortaya çıktı! 5 asiste... (GS spor haberi)

Sarı kırmızılı takıma geri dönen Bafetimbi Gomis'in sözleşme detaylarına ise fotomac.com.tr ulaşırken, o madde dikkat çekti.

İşte Gomis'in sözleşme detayları:

GALATASARAY HABERİ: Bafetimbi Gomis'in sözleşme detayları ortaya çıktı! 5 asiste... (GS spor haberi)

OPSİYON YOK

Gomis, Galatasaray ile opsiyonsuz direk 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gomis'e bu sene için 750 bin Euro, önümüzdeki sezon için ise 1.7 milyon Euro bonuslar hariç garanti ücret ödenecek.

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