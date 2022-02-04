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F.Bahçe’li babanın G.Saraylı çocukları

Üner ailesinde tam anlamıyla ezeli dostluk yaşanıyor. Fenerbahçeliliğiyle bilinen Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'in iki kızı Galatasaray'da forma giyiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
F.Bahçe’li babanın G.Saraylı çocukları

Üner ailesinde tam anlamıyla ezeli dostluk yaşanıyor. Fenerbahçeliliğiyle bilinen Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'in iki kızı Galatasaray'da forma giyiyor. Zeynep Nisa futbol, Esma Nur Üner ise U16 basketbol takımında... Evde Galatasaray'ın maçlarında herkes sarı-kırmızılı takımı desteklerken Baba Üner bu durumu, "Tüm takımlar bizim... Fenerbahçe'yi destekliyorum ama çocuklarım dolayısıyla oynadıkları tüm maçları seyrediyorum ve aldıkları başarılı sonuçlarla gurur duyuyorum" dedi.
Turgut DOĞAN

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