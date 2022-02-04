Eskiye dönüş!

Bır dönem çilek transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray, ara transfer döneminde Bafetimbi Gomis'ten sonra bir başka eski oyuncusunu daha kadroya kattı. Sarı-Kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki stoperin Gomis'in aksine boş mukaveleye imza attığı ifade edildi. 4 aylık sözleşme yapılan Semih'in ismi Avrupa Ligi listesinde yer almayacak. Süper Lig'de kalan 15 maçta Nelsson-Marcao ikilisine alternatif olarak kadroda yer alacak.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ

Galatasaray'ın altyapısından çıkarak A takıma kadar yükselen Semih Kaya, 2017'de 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a transfer olmuştu. 2018-19 sezonunda Galatasaray'da ikinci dönemini yaşadı. 2020-21 sezonunun başından beri formasını giydiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yollarını yeni ayıran oyuncu, bir kez daha eski takımına imza attı.