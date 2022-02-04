Emre Taşdemir dönüyor

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, Radyospor'a yaptığı açıklamada sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları Emre Taşdemir ile yolları ayırdıklarını söyledi. Galatasaray'a dönecek olan 26 yaşındaki sol bek, kadroda düşünülmüyor.
Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, Radyospor'a yaptığı açıklamada sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları Emre Taşdemir ile yolları ayırdıklarını söyledi. Galatasaray'a dönecek olan 26 yaşındaki sol bek, kadroda düşünülmüyor. Bu nedenle Emre'nin farklı takımlarla temas halinde olduğu belirtiliyor. Galatasaray ile 2023'e kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi.