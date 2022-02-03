GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Semih Kaya Galatasaray'la anlaştı

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir hamle daha yaptı. Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılıların eski stoperi Semih Kaya ile anlaştığı bildirildi.

Tecrübeli savunmacı geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı.

Kariyerine Altay altyapısında başlayan Semih Kaya, ardından Galatasaray'ın altyapısına geçti. 30 yaşındaki deneyimli stoper sırasıyla Galatasaray, Gaziantepspor, Kartalspor, Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor formaları giymişti.