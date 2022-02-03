Galatasaray sahada da masada da güçsüz! Gedson Fernandes...

Sahada dibe vuran Galatasaray 'da saha dışında da işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de üst üste 4 maçını kaybeden, son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alıp düşme hattı ile arasında sadece 3 puan kalan sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Gedson Fernandes 'i Beşiktaş'a kaptırınca taraftarın da sabrı taştı. Başkan Burak Elmas ve yönetimine sosyal medyadan büyük tepki yağdı. İşte yaşananların kısa özeti:

YABANCI KONTENJANINI AÇAMADI

Sabah'ın haberine göre; Geçen yıllarda Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışlarını (Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci) kaybeden Galatasaray, bu sezon Beşiktaş'tan darbe üstüne darbe yedi. Rosier ve Ghezzal ile ilgilense de ezeli rakibine çalım atamayan sarı-kırmızılı kulüp, Salih Uçan'ı kaptırdığı siyah-beyazlılara Gedson Fernandes'i adeta ikram etti! Torrent'in ilk tercihi yerli kaleci olsa da İnaki Pena'yı transfer eden yönetim, yabancı kontenjanında yer açamadığı gerekçesiyle Gedson Fernandes'i bitiremedi.