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Galatasaray sahada da masada da güçsüz! Gedson Fernandes...

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, transferde de çalım üstüne çalım yiyor. Rosier ve Ghezzal transferinde çalım yediği, Salih Uçan'ı kaptırdığı ezeli rakibineGedson Fernandes'i adeta ikram eden Başkan Burak Elmas'ın kredisi 7.5 ayda bitti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray sahada da masada da güçsüz! Gedson Fernandes...

Sahada dibe vuran Galatasaray'da saha dışında da işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de üst üste 4 maçını kaybeden, son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alıp düşme hattı ile arasında sadece 3 puan kalan sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırınca taraftarın da sabrı taştı. Başkan Burak Elmas ve yönetimine sosyal medyadan büyük tepki yağdı. İşte yaşananların kısa özeti:

Galatasaray sahada da masada da güçsüz! Gedson Fernandes...

YABANCI KONTENJANINI AÇAMADI

Sabah'ın haberine göre; Geçen yıllarda Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışlarını (Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci) kaybeden Galatasaray, bu sezon Beşiktaş'tan darbe üstüne darbe yedi. Rosier ve Ghezzal ile ilgilense de ezeli rakibine çalım atamayan sarı-kırmızılı kulüp, Salih Uçan'ı kaptırdığı siyah-beyazlılara Gedson Fernandes'i adeta ikram etti! Torrent'in ilk tercihi yerli kaleci olsa da İnaki Pena'yı transfer eden yönetim, yabancı kontenjanında yer açamadığı gerekçesiyle Gedson Fernandes'i bitiremedi.

Galatasaray sahada da masada da güçsüz! Gedson Fernandes...

MALİ KONGRE ÇOK ZOR GEÇECEK

Babel'in sözleşmesini feshedemeyen sarı-kırmızılı yetkililer, Diagne'yi kiralayacak takım bulamadı. Sosyal medyada taraftarın tam desteğini alarak 19 Haziran 2021'de başkan seçilen Burak Elmas, 7.5 ayılık sürede camiadaki kredisini tamamen tüketti. 25 milyon Euro harcanan transfer operasyonları başarısız, futbol takımı ligde 15. sırada ve 3 yıllık projeye birlikte çıktığı yol arkadaşı Fatih Terim görevden alındı. Mart ayındaki Mali Kongre her geçen gün Elmas için daha zor geçeceğe benziyor.

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