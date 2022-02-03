Galatasaray Eskişehirspor'den kovulan Egehan Has için devreye girdi

CİMBOM HAREKETE GEÇTİ

Takvim'in haberine göre; Egehan Has'ın Eskişehirspor'dan gönderilmesi sosyal medyada da gündeme oturdu. Galatasaraylı taraftarların büyük destek verdiği genç kaleci için Sarı-Kırmızılı kulübün de harekete geçtiği ortaya çıktı.