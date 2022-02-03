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Galatasaray Eskişehirspor'den kovulan Egehan Has için devreye girdi

Galatasaray transfer haberi: Eskişehirspor altyapısında görev yapan Egehan Has isimli gencin, bireysel olarak antrenman yaptığı esnada Galatasaray tişörtü giymesi sebebiyle Siyah-Kırmızılı kulüple ilişiği kesildi. Galatasaraylı taraftarların büyük destek verdiği genç kaleci için Sarı-Kırmızılı kulübün de harekete geçtiği ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 18:21 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 18:30
Galatasaray Eskişehir'den kovulan Egehan Has için devreye girdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has, akşam gittiği spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Galatasaray Eskişehir'den kovulan Egehan Has için devreye girdi

Fotoğrafın görülmesi üzerine Eskişehirspor Kulübü harekete geçerek Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Galatasaray Eskişehir'den kovulan Egehan Has için devreye girdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Galatasaray Eskişehir'den kovulan Egehan Has için devreye girdi

CİMBOM HAREKETE GEÇTİ

Takvim'in haberine göre; Egehan Has'ın Eskişehirspor'dan gönderilmesi sosyal medyada da gündeme oturdu. Galatasaraylı taraftarların büyük destek verdiği genç kaleci için Sarı-Kırmızılı kulübün de harekete geçtiği ortaya çıktı.

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