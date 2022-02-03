G.Saray, Gedson transferiyle Beşiktaş'tan bir gol daha yedi. Sezon başında Rosier ve Ghezzal'ı ezeli rakibine kaptırmayan siyah-beyazlılar, Gedson'u da kadrosuna dahil etmeyi başardı. Üstüne bir de Portekizli yıldızı, G.Saray'la ilişkileri gergin olan Rize'ye kiraladı. Bu durum Elmas yönetimine oldukça tepkili olan G.Saraylı taraftarları daha da kızdırdı. Sosyal medyada yer yerinden oynadı. İşte o mesajlar:



KAYYUM ATANSA DAHA İYİ



* Beşiktaş ve Rizespor'dan aynı anda transfer çalımı yedik Galatasaray tarihinde böyle bir rezillik yok @atavratfelipe

* Galatasaray'a kayyum atansa sanırım bundan kötüsü olmazdı. @sinyormonci

* Galatasaray'ın geleceğini 36 yaşındaki Gomis ve 2 tane opsiyonsuz kiralık oyuncuyla mı inşa ediyorsun? #BurakElmasİstifa @gszinciri

*Derhal seçim. Bir an önce seçim @ParcaliAslanorg

* BİR DAKİKA BİLE BEKLEMEDEN İSTİFA EDİN! @GSG_SCOUT