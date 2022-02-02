SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş açıklamalar! "Gedson Fernandes'i isteseydik alırdık"

Galatasary Başkanı Burak Elmas son günlerde oldukça hareketli olan Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Elmas, en çok merak edilen isimlerden olan Gedson Fernandes için de konuşurken "Gedson'u isteseydik alırdık. Ama önceliğimiz değildi." ifadelerini kullandı.

İşte Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"EKSİKLERİMİZİ BELİRLEDİK"

Mevcut yabancı oyuncu hakkı var, önümüzdeki sezon daha da düşecek. Takımın öncelikle eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Yeni danışmanımız Luis Campos ile çalışıp eksiklerimizi belirledik.

Fark yaratacak bir kaleci arayışları içinde 3-4 kaleci ile görüştük. Maliyeti düşük oyunculara yöneldik. Giresunspor'la Okan Kocuk için görüştük ama geri vermek istemediler. Bazı kulüpler kalecilerini bırakmadığı için yerli kaleci alamadık ve Pena'yı kadromuza kattık.

Gomis, Galatasaray'ı çok seviyor. Burada bitmemiş bir işi olduğunu söyledi. Takıma çok pozitif etki yapabilecek bir oyuncu. Bununla birlikte, üç transfer gerçekleştirdik.

Sosyal medyada taraftarlarımızın duygularıyla oynamaya çalışan bir takım gruplar var. Bunlarla ilgili yasal işlemleri başlattık. Bazı yorumcuların hadsiz yorumlarına karşı ciddi anlamda savaş açıyoruz. Galatasaray'ın adını ağızlarına alamayacaklar.

Biz burada Galatasaray'ı geleceği kuvvetli şekilde taşımak için çok ciddi kararlar alıyoruz. Galatasaray'ın kurtulacağı yer yönetim masasıdır ve eleştiri yeri genel kurullar ve divan kurullarıdır. Fakat başka amacı olan insanlar var.

Galatasaray, normal bir zamandan geçmiyor. Galatasaray'ın geleceğini kuvvetli bir gelecek olarak kurma ve maddi - manevi tehlikeden kurtarma mücadelesi veriyoruz. Galatasaray'ın geçmişinde hata yapmış birçok kişi, sanki hata yapmamış gibi algı yapıyor. Buna da cevap vermesini biliriz. Bugün yapılan her türlü algıyla ilgili elimizde açıklama var. Bu algıları yapanlar, Galatasaray ortamlarında ciddi şekilde dile getirsinler.

"İSTESEYDİK ALIRDIK!"

Gedson, görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Menajerin bize ulaşmasına gerek yok, biz istediğimiz menajere ulaşırız. Gedson, taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat bu kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik.

Benfica, iki sezon için bizden 1 milyon avroluk bir kira ücreti istedi. Onun üstüne de 7.5 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu istediler. 10 milyon avroluk teklif gelirse, oyuncunun gitme hakkı vardı. Gedson'u isteseydik alırdık. Ama önceliğimiz değildi.

"MENAJER ÜCRETLERİNİ AÇIKLAYACAĞIM"

Geçmişten bugüne kadar, bizim dönemimiz de dahil menajerlerin ne kadar aldığını açıklayacağım. Herkes bilsin, görsün rakamları. O zaman nasıl dedikodular üretilecek göreceğiz.

BARTUĞ ELMAZ...

Bartuğ, ciddi anlamda yatırım yaptığımız bir oyuncu. Onun kontratı son seneye bırakılmamalıydı. Menajerler, yetenekli altyapı oyunculara musallat oluyorlar, ufak bir komisyon almak için. Bartuğ burada kalmak istemedi.

Galatasaray'ın oyuncularının en büyük gücü, taraftar desteğidir. Yönetime, başkana destek ve eleştiriyi, takımına destekle bir arada görmemek lazım. Bizi her türlü eleştirebilirler. Taraftarlık, armanın peşinde koşmayı gerektirir.

Bizimle ilgili ne sorunları olursa olsun, bu genç takıma destek vermelerini önemle rica ediyorum. Ben de bir taraftardım. Biz 14 sene şampiyon olmadık ama takıma her zaman destek verdik çünkü sahada Galatasaray vardı.