Ömer Üründül'den flaş Domenec Torrent eleştirisi! "Olacak şey değildi"

Türk futbolunun duayen isimlerinden Ömer Üründül, Futbol Plus YouTube kanalında Ömer Faruk Özcan'ın konuğu oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Üründül, Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent'e flaş bir eleştiride bulundu

İşte Ömer Üründül'ün o sözleri:

Fatih Terim, Galatasaray'da büyük bir şeye sahip bir teknik direktör. Hatta seçimde de Fatih Terim'i benim teknik direktörüm diye gösterilmesi ve başkanın seçilmesinde de Fatih Terim'in payı var.

"HOŞ OLMADI"

Bana göre Fatih Terim ile daha da devam edilmesi lazımdı. Domenec Torrent ile anlaşmadan önce gelip de Fatih Terim ile konuşulsaydı, ona da söyleyecek bir şeyim yoktu. Ama bu hoş olmadı.

"BUNUN ÖRNEKLERİNİ GÖRDÜK"

Yabancı teknik direktörler sistem hocaları, Torrent de öyle. Bizim takımların yapısına uymuyor. Çünkü bizde oturmuş bir futbol sistemi yok. Birçok isim geldi başarılı olamadı, bunun örneklerini gördük.

"OLACAK ŞEY DEĞİLDİ"

Şu 3 maçlık seride ben Domenec Torrent'in yanlış dokunuşlarına şahit oldum. Hatay maçında 3'lü defansa geçip bir anda oraya olmayacak isimleri denedi. Olacak şey değildi. Diğer maçta da hataları oldu.

"G.SARAY'IN YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Bir büyük hata da şu İspanyol ekolünün özellikleri ayağa pas birinci planda. Yeni sistemde de top kaleciden başlayacak sistemine döndüler. Bunu Galatasaray takımının yapması mümkün değil.

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