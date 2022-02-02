Kral karşılama

10 GOL ATARSA 1 YIL DAHA
1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Bafe Gomis, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin euro ücret alacak. Ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.
GOMİS: EVİME DÖNDÜM
Lyon'dan menajeriyle İstanbul'a gelen Gomis, "Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum" dedi. "Galatasaray, Avrupa'nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız" ifadesini kullanan yıldız futbolcu, taraftarların ilgisiyle ilgili de, "Taraftarla yeniden birlikte olmak benim için gurur verici. Ben buradan uzaktayken de desteklerini ilettiler. Onlarla yeniden buluştuğum için çok mutluyum. Belki bu sene istediğimiz yerde değiliz ama gelecek sene şampiyon olmak için çalışacağız" dedi.