Haberler Galatasaray Kral karşılama

Kral karşılama

3.5 yıl aranın ardından sarı-kırmızılı takıma katılan yıldız, havaalanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Kral karşılama
Galatasaraylı taraftarların Bafe Gomis hasreti sona erdi. Sarı-kırmızılı takımla yeniden anlaşan golcü futbolcu dün İstanbul'a geldi. 23 Ağustos 2018 yılında zamansız Galatasaray'a veda eden Gomis, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer oldu. 147 maçta 107 gol, 16 asistlik muhteşem bir performans ortaya koyarken sarı-kırmızılılar boşluğunu bir türlü dolduramadı. Al Hilal'den ayrılmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, dönmesi için kampanya başlattı ve yönetimde bu çağrılara kayıtsız kalmadı. Yeniden İstanbul'un yolunu tutan Gomis için dün yine yer yerinden oynadı.

10 GOL ATARSA 1 YIL DAHA

1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Bafe Gomis, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin euro ücret alacak. Ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

GOMİS: EVİME DÖNDÜM

Lyon'dan menajeriyle İstanbul'a gelen Gomis, "Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum" dedi. "Galatasaray, Avrupa'nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız" ifadesini kullanan yıldız futbolcu, taraftarların ilgisiyle ilgili de, "Taraftarla yeniden birlikte olmak benim için gurur verici. Ben buradan uzaktayken de desteklerini ilettiler. Onlarla yeniden buluştuğum için çok mutluyum. Belki bu sene istediğimiz yerde değiliz ama gelecek sene şampiyon olmak için çalışacağız" dedi.

DİĞER
Son dakika: Gedson Fernades transferi Galatasaray için zora girdi! Ezeli rakibinden sürpriz hamle...
İzmir'de yol kenarında yanan valizden erkek cesedi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor