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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e eski hocası destek çıktı! "Kamerun'a gol atacak"

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final oynayacak Mısır Milli Takımı'nda, Mostafa Mohamed eleştiri oklarının hedefi oldu. Şimdiye dek gol atma fırsatı bulamayan ve Mısır futbol otoriteleri tarafından ilk 11'den alınması gerektiği söylenen Mostafa Mohamed'e ilişkin eski hocası konuştu. Zamalek Teknik Direktörü Patrice Carteron, Mohamed'e destek çıkarken, "İnanıyorum, Kamerun'a gol atacak." dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 15:38
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e eski hocası destek çıktı! "Kamerun'a gol atacak"

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 2-1'lik skorla deviren Mısır Milli Takımı'nda Galatasaraylı Mostafa Mohamed eleştiri oklarının hedefi oldu.

Turnuva başından bu yana henüz gol atma fırsatı bulamayan Mostafa Mohamed için Mısırlı futbol otoriterleri, golcü futbolunun ilk 11'den uzaklaştırılmasını teknik heyete talep etti. Bununla beraber Zamalek Teknik Direktörü Patrice Carteron, Mohamed'e sahip çıktı.

"KAMERUN'A GOL ATACAK"
Tecrübeli teknik adam Mohamed için, "Mostafa Mohamed harika bir forvet ve harika yeteneklere sahip. Gol atmasa da takım için savaştığını görüyorum. Arkadaşların yardım etmek için büyük çaba sarf ediyor. Umarım yarı finalde Kamerun'a gol atar, bence atacaktır da." dedi.

Mısır milli takımı ve Kamerun, 3 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

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