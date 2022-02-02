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GALATASARAY HABERLERİ - Morutan ve Cicaldau'nun menajeri Giovanni Becali'den flaş Galatasaray yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Rumen futbolcuları Alexandru Cicaldau ile Olimpiu Morutan'ın menajerliğini yapan Giovanni Becali, sarı-kırmızılı takımın ligdeki durumuna ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 13:40
GALATASARAY HABERLERİ - Morutan ve Cicaldau'nun menajeri Giovanni Becali'den flaş Galatasaray yorumu!

Galatasaray forması giyen Rumen futbolcular Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau'nun menajerliğini yapan Giovanni Becali, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de küme düşme hattına yaklaşmasını yorumladı.

Rumen basınından Digisport'ta yer alan habere göre Becali, "Galatasaray'ın maç kazanmasını bekliyorum çünkü uzun süredir kazanamadılar. Ligin ortalarında sakin kalmalılar, Avrupa Ligi'nde çeyrek final kalabileceklerini düşünmeliler, Allah'ın ve teknik direktörün de yardımıyla sürprize izin vermemeliler. Aksi halde alt sıralardayken baskıyla oynuyorsunuz. Galatasaray'ın küme düşme hattında kalması Türkiye'de büyük bir deprem anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

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