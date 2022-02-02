GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de sıcak gelişme! Kasımpaşa ile temasa geçilecek

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir ilk yarı geçiren Galatasaray, ikinci yarıya iddialı bir kadro ile girerek toparlanmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken yabancı kontenjanını açmak için de ekstra mesai harcanıyor.
Aslan'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sakatlığı devam ettiği için yabancı kontenjanından çıkarılmak isteniyor. Tecrübeli isimde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, sakatlanan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçici olarak feshetmek istiyor. Senegalli ise 1.5 ay sonra sahalara döneceğini belirtip teklife sıcak bakmıyor.