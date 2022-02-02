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GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de sıcak gelişme! Kasımpaşa ile temasa geçilecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de ikinci yarı toparlanmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Mbaye Diagne ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yabancı kontenjanını açmak isteyen Galatasaray, Diagne için Kasımpaşa ile temasa geçecek. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 09:15
GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de sıcak gelişme! Kasımpaşa ile temasa geçilecek

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir ilk yarı geçiren Galatasaray, ikinci yarıya iddialı bir kadro ile girerek toparlanmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken yabancı kontenjanını açmak için de ekstra mesai harcanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de sıcak gelişme! Kasımpaşa ile temasa geçilecek

Aslan'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sakatlığı devam ettiği için yabancı kontenjanından çıkarılmak isteniyor. Tecrübeli isimde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de sıcak gelişme! Kasımpaşa ile temasa geçilecek

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, sakatlanan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçici olarak feshetmek istiyor. Senegalli ise 1.5 ay sonra sahalara döneceğini belirtip teklife sıcak bakmıyor.

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