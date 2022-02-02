GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'in sözleşmesiyle ilgili flaş iddia!

Galatasaray 'ın daha önce anlaşma sağladığı Bafetimbi Gomis dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Gomis, İstanbul'a gelirken sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen bir madde de gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapan ve yarım sezon için 650 bin euro alacak olan Fransız golcünün 2 de bonus maddesi var. Gomis, Galatasaray Avrupa'da tur atlarsa 350 bin euro alacak.

Takvim'de yer alan habere göre 2. bonus maddesi çok ses getirecek türden. İddiaya göre Galatasaray bu sezon kümede kalırsa Fransız yıldız 250 bin euro daha bonus alacak. Bu iddia henüz Galatasaray yönetimi tarafından açıklanmasa da kulübe yakın kaynaklar böyle bir bonus maddesinin varlığından söz etmeye başladılar bile.