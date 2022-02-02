Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'in sözleşmesiyle ilgili flaş iddia!

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'in sözleşmesiyle ilgili flaş iddia!

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların, Fransız golcünün kontratına koyduğu iddia edilen bir madde ise dikkat çekti. İşte o iddia ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 08:44
GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'in sözleşmesiyle ilgili flaş iddia! Bonus...

Galatasaray'ın daha önce anlaşma sağladığı Bafetimbi Gomis dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Gomis, İstanbul'a gelirken sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen bir madde de gündeme bomba gibi düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'in sözleşmesiyle ilgili flaş iddia! Bonus...

Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapan ve yarım sezon için 650 bin euro alacak olan Fransız golcünün 2 de bonus maddesi var. Gomis, Galatasaray Avrupa'da tur atlarsa 350 bin euro alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'in sözleşmesiyle ilgili flaş iddia! Bonus...

Takvim'de yer alan habere göre 2. bonus maddesi çok ses getirecek türden. İddiaya göre Galatasaray bu sezon kümede kalırsa Fransız yıldız 250 bin euro daha bonus alacak. Bu iddia henüz Galatasaray yönetimi tarafından açıklanmasa da kulübe yakın kaynaklar böyle bir bonus maddesinin varlığından söz etmeye başladılar bile.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'in sözleşmesiyle ilgili flaş iddia! Bonus...

Bu tarz bir bonus maddesinin Galatasaray tarihi ve camiası için son derece incitici olduğu ve yönetimi çok zor durumda bırakabileceği konuşuluyor. Bu arada Gomis'in 10 gol atması durumunda otomatik olarak sözleşmesinin uzayacağı ve gelecek sezon 1.6 milyon euro alacağı da gelen haberler arasında.

DİĞER
Ünlü oyuncu Wilma Elles’ten şaşırtan itiraf! Wilma Elles tacizden nasıl kurtulduğunu anlattı!
İzmir'de yol kenarında yanan valizden erkek cesedi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor