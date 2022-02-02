Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Aslan'da Erick Pulgar seferberliği! UEFA listesi... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Aslan'da Erick Pulgar seferberliği! UEFA listesi... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Erick Pulgar seferbeliği yaşanıyor... Yıldız oyuncu Bolivya maçının ardından özel uçakla alınacak. 19-20 saatlik bir yolcuğun ardından İstanbul’da olacak ve imzayı atacak. Ardından da Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilecek. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan'da Erick Pulgar seferberliği! UEFA listesi... (GS spor haberi)

Galatasaray, Erick Pulgar için zamanla yarışacak... Uzun görüşmelerin ardından Fiorentina'dan kiralanan futbolcunun milli takımda yer alması sıkıntı yaratırken Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmesi için önemli bir operasyona imza atılacak. UEFA'ya yeni listenin bildirilmesi için bugün gece 02.00'ye kadar zamanı olan sarı-kırmızılı ekip, Pulgar'ı Bolivya ile oynayacakları milli maçın hemen ardından özel uçakla alıp İstanbul'a getirecek. 23.00'de başlayacak karşılaşmanın bitmesinin hemen ardından Pulgar uçağa bindirilecek ve imza için İstanbul'a getirilecek. La Paz'dan Türkiye'ye gelişinin 20 saati bulacağı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'da Erick Pulgar seferberliği! UEFA listesi... (GS spor haberi)

TORRENT ALINMASINI ÇOK İSTEDİ

Başarılı futbolcunun en iyi ihtimalle bu gece 22.00 gibi İstanbul'da olması bekleniyor. Son dakikada bir sıkıntı yaşanmaması için Erick Pulgar'ın lisans ve sağlık raporları hazır halde tutuluyor. Futbol Federasyonu'ndan da bu konuda destek istendiği gelen haberler arasında... Orta saha zaafı yüzünden bu sezon Süper Lig'de kritik puanlar kaybeden ve düşme hattıyla arasında 3 puan kalan Galatasaray, teknik direktör Torrent'in talebiyle Erick Pulgar'da karar kıldı. Orta sahadaki sorunları çözmesi beklenilen ve 6 aylığına kiralanan 28 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında satın alma opsiyonu da bulunduğu belirtiliyor.

Savaş ÇORLU

GALATASARAY HABERİ: Aslan'da Erick Pulgar seferberliği! UEFA listesi... (GS spor haberi)

FIORENTINA'DA ŞANS BULAMADI

2015'te Şili ekibi Universidad Catolica'dan Bologna'ya transfer olarak İtalya'ya gelen Pulgar, 2019'da 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina kadrosuna katılmıştı. Şili Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 2'si kupada olmak üzere Fiorentina ile toplam 8 maça çıkarken 441 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'da Erick Pulgar seferberliği! UEFA listesi... (GS spor haberi)

CİMBOM'U SEÇTİ

Galatasaray'ın Erick Pulgar'ı sadece Marsilya'nın değil Flamengo'nun da elinden kaptığı ortaya çıktı. Flamengo'nun yeni teknik direktörü Paulo Sousa'nın tecrübeli futbolcuyu çok istediği ama Pulgar'ın Galatasaray'ı tercih ettiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'da Erick Pulgar seferberliği! UEFA listesi... (GS spor haberi)

ISLA VE MEDEL'E SORDU

Erick Pulgar'ın Galatasaray'ı transferinde yardımcı olan isimler de ortaya çıktı. Milli takım kampında teklifi alan Pulgar'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş deneyimleri yaşayan vatandaşları İsla ve Medel'e danıştığı, iki oyuncunun, sarı-kırmızılı kulübü kaçırmaması gerektiğini söylemesinin ardından kararını netleştirdiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'da Erick Pulgar seferberliği! UEFA listesi... (GS spor haberi)

111

Pulgar, bu sezon beklentilerin altında kalsa da, Serie A'nın 2019-20 sezonundan bu yana Fiorentina formasıyla en fazla asist yapan (10) ve şut pası veren (111) oyuncusu...

Pulgar, Bolivia maçı biter bitmez kendisini bekleyen uçak ile hiç vakit kaybetmeden İstanbul'a gelecek. Resmi imzaların atılmasının ardından özel işlerini halletmek için İtalya'ya gidecek, ailesi ve eşyalarıyla geri gelecek, takıma katılacak.

DİĞER
Son dakika: Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood'u affetmedi! Skandal suçlamalar sonrası...
İzmir'de yol kenarında yanan valizden erkek cesedi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor