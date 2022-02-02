GALATASARAY HABERİ: Aslan'da Erick Pulgar seferberliği! UEFA listesi... (GS spor haberi)

Galatasaray, Erick Pulgar için zamanla yarışacak... Uzun görüşmelerin ardından Fiorentina'dan kiralanan futbolcunun milli takımda yer alması sıkıntı yaratırken Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmesi için önemli bir operasyona imza atılacak. UEFA'ya yeni listenin bildirilmesi için bugün gece 02.00'ye kadar zamanı olan sarı-kırmızılı ekip, Pulgar'ı Bolivya ile oynayacakları milli maçın hemen ardından özel uçakla alıp İstanbul'a getirecek. 23.00'de başlayacak karşılaşmanın bitmesinin hemen ardından Pulgar uçağa bindirilecek ve imza için İstanbul'a getirilecek. La Paz'dan Türkiye'ye gelişinin 20 saati bulacağı belirtiliyor.





TORRENT ALINMASINI ÇOK İSTEDİ



Başarılı futbolcunun en iyi ihtimalle bu gece 22.00 gibi İstanbul'da olması bekleniyor. Son dakikada bir sıkıntı yaşanmaması için Erick Pulgar'ın lisans ve sağlık raporları hazır halde tutuluyor. Futbol Federasyonu'ndan da bu konuda destek istendiği gelen haberler arasında... Orta saha zaafı yüzünden bu sezon Süper Lig'de kritik puanlar kaybeden ve düşme hattıyla arasında 3 puan kalan Galatasaray, teknik direktör Torrent'in talebiyle Erick Pulgar'da karar kıldı. Orta sahadaki sorunları çözmesi beklenilen ve 6 aylığına kiralanan 28 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında satın alma opsiyonu da bulunduğu belirtiliyor.



Savaş ÇORLU



