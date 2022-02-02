Haberler Galatasaray Bolivya Şili: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Erick Pulgar 67 dakika oynadı Şili kazandı!

Bolivya Şili: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Erick Pulgar 67 dakika oynadı Şili kazandı!

Galatasaray'ın tyeni transferi Erick Pulgar'ın da formasını giydiği Şili, Bolivya'ya konuk oldu. Erick Pulgar'ın 67 dakika sahada kaldığı müsabakadan Şili, 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 09:23
Bolivya Şili: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Erick Pulgar 67 dakika oynadı Şili kazandı!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı ve İstanbul'a beklediği Erick Pulgar, Şili formasıyla Bolivya maçına çıktı.

Başarılı oyuncu ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika forma giyerken Şili sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı ve Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde üç puanı hanesine yazdırdı.

Erick Pulgar 67. dakikada hafif sakatlık geçirerek hafif bir sakatlık geçirdi ve sahayı yürüyerek terk ederek yerini 67'de Baeza'ya bıraktı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun hafta sonuna kadar İstanbul'da olması bekleniyor.

DİĞER
Ünlü oyuncu Wilma Elles’ten şaşırtan itiraf! Wilma Elles tacizden nasıl kurtulduğunu anlattı!
İstanbul'da 3,5 milyon liralık hırsızlık! Moldova ve Ukrayna uyruklu iki kişi yakalandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor