Ve karar verildi! Flaş Yunus Akgün gelişmesi

Galatasaray'dan sezon başında 1 yıllığına Adana Demirspor'a kiralanan ve burada gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün'ün A Milli Takım hayali gerçek oluyor. Akşam'ın haberine göre; Stefan Kuntz mart ayında Yunus Akgün'ün A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet etme kararı aldı.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 23 maçta 8 gol, 13 asistlik müthiş bir performans sergileyen Yunus Akgün, A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçirmeye hazırlanıyor.



Daha önce milli takımın alt yaş kategorilerinde defalarca forma giyen Yunus Akgün, Stefan Kuntz tarafından mart ayında ilk kez A Milli Takım'a davet edilecek.



