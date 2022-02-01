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Ve karar verildi! Flaş Yunus Akgün gelişmesi

Son dakika spor haberi: Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün performansıyla yıldızını parlatmayı başardı. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma dönecek olan genç futbolcuya A Milli Takım müjdesi geldi. Teknik direktör Stefan Kuntz'un, mart ayında Yunus Akgün'ü aday kadroya davet etme kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 12:17
Ve karar verildi! Flaş Yunus Akgün gelişmesi

Galatasaray'dan sezon başında 1 yıllığına Adana Demirspor'a kiralanan ve burada gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün'ün A Milli Takım hayali gerçek oluyor. Akşam'ın haberine göre; Stefan Kuntz mart ayında Yunus Akgün'ün A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet etme kararı aldı.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 23 maçta 8 gol, 13 asistlik müthiş bir performans sergileyen Yunus Akgün, A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçirmeye hazırlanıyor.

Daha önce milli takımın alt yaş kategorilerinde defalarca forma giyen Yunus Akgün, Stefan Kuntz tarafından mart ayında ilk kez A Milli Takım'a davet edilecek.


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